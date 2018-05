Torino | un lavoro per la famiglia costretta a vivere in auto | Alessandro farà le pulizie

Torino - ordigno bellico trovato nel cantiere vicino Eataly : artificieri al lavoro : Un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato trovato durante lavori di scavo in via Nizza, nei pressi di Eataly. La zona è stata isolata, i lavori sospesi, e sul posto stanno ...

Licenziato - vive in auto con tre figli a Torino. Scatta la solidarietà in tutta Italia e riceve offerte di lavoro : Alessandra e Alessandro, 39 anni lui, 31 lei, sono stati sfrattati e oggi vivono, insieme ai loro tre bambini, nella loro macchina. Succede a Torino, dove, dopo il fallimento dell'azienda, lui viene Licenziato e la famiglia perde la casa. Qualche giorno fa, Alessandro e Alessandra avevano affidato al Corriere della Sera la loro richiesta d'aiuto. Tanti i messaggi di solidarietà inviati al giornale per mostrare vicinanza alla famiglia e, ...

Torino - operaio muore schiacciato da una ruspa mentre è al lavoro in una cava : L'uomo, di 61 anni, era al lavoro in una cava a Rondissone, in provincia di Torino. Stando a quanto finora trapelato l'operaio sarebbe stato schiacciato dalla pala meccanica di una ruspa condotta da un suo collega.Continua a leggere

TOMBA DI NEFERTITI NON ESISTE - TUTANKHAMON : MISTERO RISOLTO/ Il team dell'Università di Torino al lavoro : TUTANKHAMON, MISTERO RISOLTO: secondo gli archeologi del Politecnico di Torino non ci sarebbe alcuna camera segreta, quindi la TOMBA di NEFERTITI non ESISTE.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:03:00 GMT)

Torino - incidente lavoro : morto operaio travolto da balle polietilene/ Ultime notizie : era addetto pulizie : incidente sul lavoro a Torino: morto un operaio travolto dalle balle di polietilene, le Ultime notizie dal Canavese, a Salassa. Era addetto alle pulizie, mistero sulle cause(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Torino - incidente sul lavoro : addetto alle pulizie muore schiacciato da balle di polietilene : Un addetto alle pulizie è morto schiacciato dalle balle di polietilene in un magazzino della Rg polietilene di Salassa, una società di materie plastiche del Canavese, in via Ex Internati. La vittima, come riporta Torino Today, si chiama Salah Sehmani, un operaio marocchino di 50 anni residente a Favria. A dare l’allarme sono stati i colleghi, che lo hanno ritrovato esanime all’interno di un capannone della ditta. Per liberare il ...

Lavoro - PasTorino - Leu - : Bene dipendenti non licenziati al Gaslini - ripartiamo da lavoratori - : Grazie all'ottimo Lavoro dei sindacati e alla nostra presenza siamo riusciti a ripristinare un po' di quella buona politica, che spesso purtroppo manca. Ed ecco i risultati, niente licenziamenti e ...