N'Koulou - orgoglio granata : 'Fiero di essere al Torino : voghlio restare a lungo' : Torino - C'è ancora il granata nel futuro di Nicholas N'Koulou , il difensore camerunense che il Torino ha riscattato dall' Olympique Lione dopo un'ottima stagione. 'Sono del Toro e sono fiero di ...

Torino : N'Koulou - qui per grandi stagioni : "Purtroppo quest'anno non abbiamo raggiunto l'Europa, che era il nostro obiettivo, ma non è la fine del mondo: proveremo a conquistarla il prossimo anno", aggiunge N'Koulou, punto fermo dell'undici ...

Torino-Lazio - le pagelle : Ljajic non accende - disastro N'Koulou : 1 di 3 Successiva Ecco le pagelle del Torino dopo il ko casalingo contro la Lazio di Inzaghi: sfida decisa al 56' dal gol di Milinkovic-Savic. SIRIGU 8 Subito grande parata su Murgia. All'inizio, a ...

Torino : Nkoulou ok - col Milan ci sarà : ANSA, - Torino, 15 APR - Ripresa della preparazione per il Torino, dopo lo 0-0 col Chievo. In vista del turno infrasettimanale contro il Milan, i granata hanno svolto al Filadelfia una doppia sessione ...

Calciomercato Torino - riscatto N’Koulou : ecco quanto verserà al Lione : Calciomercato Torino, riscatto N’Koulou – Il Torino sta attraversando un ottimo momento, la squadra di Walter Mazzarri è reduce dal successo contro l’Inter. Il presidente Cairo pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, un calciatore che si è messo in mostra è sicuramente il difensore N’Koulou. Il calciatore è arrivato in prestito con riscatto a favore dei granata dal Lione e dalla prossima stagione sarà ...

Calciomercato Torino - Cairo parla di N’Koulou e Belotti : importanti indicazioni : Calciomercato Torino – Il Torino ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro l’inter, soddisfatto il presidente Cairo che ai microfoni di Premium Sport dà importanti indicazioni di mercato: “La clausola di Belotti? Non ci ho più pensato, ne abbiamo parlato due anni fa, però poi non ne abbiamo più parlato. Vale solo per l’estero, vedremo poi cosa fare ma non c’è alcun problema. Il riscatto di ...

Torino Inter 1-0 in diretta : risultato LIVE. N'Koulou salva su Miranda : Torino-Inter 1-0 LIVE 36' Ljajic TABELLINO: Torino , 3-4-1-2, : Sirigu; N'Kolou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Baselli, Obi, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri Inter , 4-2-3-1, :...

Calciomercato Torino - Cairo : «N'Koulou? Resterà con noi» : Lo annuncia nel corso del programma "Serie A Live" in onda su Premium Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo. "Se mi aspettavo di piu' dalla stagione? Qualcosina si', altrimenti non ci sarebbe ...

Arriva l'Inter e il Torino blinda la difesa a tre : torna N'Koulou : Torino - Vero che i granata nelle ultime due partite hanno affrontato Cagliari e Crotone , quindi squadre non particolarmente prolifiche , 28 gol a testa, , ma oltre ad aver segnato otto reti in due ...