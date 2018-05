Titoli Stato : spread Btp-Bund flette a 146 punti : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund flette a 146,4 punti base con un rendimento del 2,1%. Ieri il differenziale tra i Titoli italiani e tedeschi ha chiuso a 150,6 punti base, in rialzo del 15,1%. L'articolo Titoli Stato : spread Btp-Bund flette a 146 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Titoli Stato : Acerbo (Prc) - basta ricatto spread - difendiamo democrazia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “L’ultima volta che l’Italia ha subito il ricatto dello spread ci siamo ritrovati il governo Monti, con le sue misure antipopolari, che hanno anche prodotto l’aumento del debito pubblico del nostro paese. Questa volta vogliono propinarci un governo Cottarelli per proseguire l’opera? No, grazie! basta con queste manovre per condizionare la vita democratica dei paesi europei”. ...