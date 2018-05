TIM - Vivendi preoccupata per la governance. Potrebbe chiedere assemblea : Potrebbe non essere finito lo scontro tra Elliott e Vivendi su TIM . La nuova governance della compagnia telefonica italiana, infatti, preoccupa Vivendi , primo socio dell'azienda con il 24% del ...

TIM : cda - terminata attività direzione e coordinamento Vivendi : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Il Cda di Tim “ha preso atto che risultano venute meno le ragioni per considerare Vivendi soggetto esercente attività di direzione e coordinamento su Tim” e dunque “ha accertato l’intervenuta cessazione della suddetta attività di direzione e coordinamento , dando esecuzione a tutti gli adempimenti conseguenti”. Lo rende noto Tim al termine della riunione del Consiglio di ...

TIM : cda - terminata attività direzione e coordinamento Vivendi (2) : (AdnKronos) – Il Consiglio ha altresì deciso i compensi attribuiti ai Consiglieri e ai membri dei comitati, conseguendo un risparmio rispetto agli emolumenti definiti dal precedente organo collegiale. Tenuto anche conto della qualificazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale Consigliere indipendente, il Consiglio ha ritenuto di non procedere all’elezione di un Lead Independent Director, aggiornando in tal senso i ...

TIM - multa da 74 milioni per non aver comunicato il controllo di Vivendi : MILANO - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha adottato il dpcm per l'irrogazione della sanzione nei confronti ...