TIM presenta progetto di Cassa Integrazione straordinaria

Presentata a Roma la setTIMana nazionale della bonifica e dell’irrigazione : la novità è “Terrevolute” : Si terrà, dal 19 al 27 Maggio prossimi, la tradizionale settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, annualmente promossa dall’Associazione nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) e giunta alla 17° edizione; lo slogan di quest’anno (“POLITICHE DELL’ACQUA, MOTORE DI VITA ED INVESTIMENTO PER L’ECONOMIA. I CONSORZI DI bonifica PROTAGONISTI PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI”) si inserisce ...

Marco Triolo presenta 'I 400 calci. Manuale di cinema da combatTIMento' : Venerdì 18 maggio alle 17.30 George Rohmer , Marco Triolo, presenterà al pubblico della Mediateca di cinemazero il volume I 400 calci. Manuale di cinema da combattimento, una raccolta delle migliori e ...

Nuove maglie di Juventus e Inter / La prossima stagione è già qui : presentate nell'ulTIMa giornata di Serie A : Nuove maglie di Juventus e Inter, la prossima stagione è già qui: presentate nell'ultima giornata di Serie A nelle sfide Interne rispettivamente contro il Verona e la Lazio.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:28:00 GMT)

Ascoli Piceno - presentata la nona edizione de "La SetTIMana della Famiglia" : Come di consueto, saranno tantissimi gli appuntamenti: convegni, spettacoli, teatro, workshop, artisti di strada, dibattiti, Mamma Day, solo per citarne alcuni. Alla conferenza stampa di ...

Racket e usura - tanta omertà e poche denunce. Il Viminale presenta un vademecum per le vitTIMe : Estorsioni e usura stanno diventando fenomeni sempre più sommersi, le organizzazioni criminali che controllano il Racket cambiano il loro 'modus operandi' con forme meno dirette ed evidenti, ma le ...

Racket e usura - tanta omertà e poche denunce. Il Viminale presenta un vademecum per le vitTIMe : Nel 2017 elargiti 18 milioni di risarcimento, il doppio dell'anno precedente. Sicilia e Campania in testa alla speciale classifica

Finale - il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana presenta il suo ulTIMo libro : ... 1959, , laurea in Filosofia del Linguaggio a Roma, lavora per undici anni all'Unità dove si occupa di politica italiana, cronaca amministrativa e giudiziaria. Dal 1997 è a Milano al Corriere della ...

Rolls-Royce Cullinan - UlTIMo teaser in vista della presentaizione : A pochi giorni dall'attesa presentazione della Cullinan, la prima Suv della Rolls-Royce, in calendario il 10 maggio, la Casa britannica ha rilasciato un nuovo teaser relativo ai gruppi ottici posteriori.Terminato il Final Challenge Tour in collaborazione con il National Geographic, che dalle Highlands scozzesi ha raggiunto Austria, Middle East e Stati Uniti, chiudendo il triennio di sviluppo e di collaudi, tutto è pronto per ...

Enna Presentata la SetTIMana federiciana ennese 2018 : Spettacoli e degustazioni in tema medievale saranno invece protagonisti della Notte federiciana, sabato in piazza VI Dicembre, , con il Mercato dei crociati, curato da Fabio Di Fina e performance di ...

Giro d’Italia 2018 - l’ulTIMa tappa tra le bellezze di Roma : Colosseo - Circo Massimo - Terme di Caracalla. Presentato il circuito : Il Giro d’Italia 2018 scatterà venerdì 5 maggio da Gerusalemme e si concluderà domenica 27 maggio a Roma. L’ultima tappa della Corsa Rosa si preannuncia davvero spettacolare tra le bellezze della Città Eterna: partenza e arrivo davanti al Colosseo in uno scenario davvero unico al mondo. Ieri è stata presentata l’ultima frazione della corsa a tappe che sarà protagonista per tre settimane sulle nostre strade: in programma un ...

LG pronta a presentare il suo smartwatch ibrido LG Watch TIMepiece : Amate il mondo degli smartWatch ma non volete perdere la sensazione degli orologi vintage? LG sta per presentare per voi LG Watch Timepiece. L'articolo LG pronta a presentare il suo smartWatch ibrido LG Watch Timepiece proviene da TuttoAndroid.

Fondazione Prada : Bertolucci presenta 'UlTIMo tango a Parigi' restaurato : Dopo la Torre, il cinema: dal 3 maggio la Fondazione Prada trasforma la sua sala in un vero cinema, attivo a maggio e giugno dal giovedì alla domenica, con dieci proiezioni settimanali, per arrivare a ...

Meizu presenta Flyme OS 7 con riconoscimento facciale in 0.1 secondi - app in finestre mobili e altre otTIMizzazioni : Con i tre dispositivi della serie Meizu 15, il produttore cinese ha presentato una nuova versione del suo sistema operativo che sarà subito disponibile con i nuovi terminali e raggiungerà anche quelli meno recenti via OTA. Flyme OS 7 introduce oltre 300 nuove funzioni e 1.300 ottimizzazioni che riguardano il launcher e il face unlock che è in grado di riconoscere i volti in un decimo di secondo come il lettore di impronte digitali di Meizu ...

L'ulTIMo video diario per Assassin's Creed Origins presenta l'Animus Control Panel : Vi avevamo raccontato a inizio aprile dell'arrivo dell'Animus Control Panel per la versione PC di Assassin's Creed Origins, un vero e proprio editor che permetterà ai giocatori di modificare nel dettaglio ogni aspetto del gameplay del gioco.l'Animus Control Panel è a tutti gli effetti un tool per il modding con il quale andare a ritoccare i valori di Origins come ad esempio la velocità di movimento del protagonista, la sua salute e anche il suo ...