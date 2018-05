Tim fa -4% in Borsa | occhi sui conti

BORSA MILANO parte in rialzo con Europa piatta - bene Tim - ... : Piazza Affari tenta un minirimbalzo dopo il tonfo di ieri dovuto all'incertezza politica. ** Nelle prime battute l'indice FTSE Mib sale dello0,79%, l'Allshare dello 0,76% contro un'Europapiatta. ** TELECOM ITALIA sale dell'1,16% dopo i contitrimestrali annunciati ieri che su base ...

Borsa - Milano va a picco con Timori politica : L'incertezza politica e lo scenario di indiscrezioni emerse con la prima bozza del 'contratto' per il Governo preparato da Movimento 5 Stelle e Lega mandano a picco la Borsa di Milano. Il Ftse Mib chiude la seduta ...

Borsa Milano estende calo - aumenta spread Btp tra realizzi e Timori... : Piazza Affari estende ilribasso di inizio giornata e si allarga lo spread tra debitoitaliano e tedesco, con i trader che sottolineano da un lato lacrescente preoccupazione per la situazione politica e dall'altroricordano l'andamento particolarmente positivo del mercatoitaliano da inizio anno che rende fisiologica una correzione.

Borsa : Milano - bene Stm - Ferrari e Tim : ANSA, - Milano, 7 MAG - Piazza Affari accelera , Ftse Mib +0,45% a 24.442 punti, con Stm , +3%, , da alcune sedute sotto i riflettori insieme agli altri produttori di microchip, e Ferrari , +2,64%, , ...

Borsa da record : Ferrari - Stm - Astaldi accelerano. Sale Tim : Piazza Affari , incurante dello stallo politico e del rallentamento dell'economia, apre la settimana con un nuovo record da nove anni a questa parte: +0,30% a 24.400 punti. Congiuntura in frenata ma Borse in ascesa sugli altri mercati: Francoforte +0,43%, Madrid +0,4%. ...

L'Iran fa volare il petrolio - la Borsa fa l'esame a Tim : Al proposito Johanna Kyrklund di Schroeders rileva che "se l'economia degli Stati Uniti dovesse continuare a crescere nel secondo trimestre dell'anno l'attuale fase di espansione pareggerebbe e ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari comincia la setTimana con pochi dati (7 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana, ma senza particolari dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 03:57:00 GMT)

Disastro Sarno : associazione vitTime promuove borsa di studio : ... con gli strumenti della scienza e della conoscenza, quanto finora fatto affinché gli interventi realizzati a Sarno possano rappresentare un modello per tutte le aree soggette al medesimo rischio. L'...

Tim - il fondo Elliott batte Vivendi e conquista il Cda. Il titolo scatta in Borsa : La lista del fondo Elliott la più votata: 10 in posti in cda, contro i 5 che vanno a Vivendi. S’inverte la rotta a piazza Affari: dal -0,8% al +1,72%

Mediaset accelera in Borsa dopo sconfitta Vivendi in Tim : Mediaset accelera il passo nel pomeriggio mostrando un rialzo del 3,63% sul listino milanese. Il Biscione ha reagito alla 'sconfitta' di Vivendi all'Assemblea dei soci TIM . La perdita della ...

Mediaset accelera in Borsa dopo novità Tim : Mediaset accelera il passo nel pomeriggio mostrando un rialzo del 3,63% sul listino milanese. Il Biscione ha reagito alla "sconfitta" di Vivendi all'Assemblea dei soci TIM . La perdita della ...

Tim - il fondo Elliott batte Vivendi e conquista il Cda Il titolo scatta in Borsa : La lista del fondo Elliott la più votata: 10 in posti in cda, contro i 5 che vanno a Vivendi. S’inverte la rotta a piazza Affari: dal -0,8% al +1,15%

Tim - vittoria di Elliot nel cda - e anche in borsa - : Il titolo torna a crescere dello 0,9% dopo che il fondo americano riesce a prendere le redini del nuovo consiglio di amminiastrazione, con 10 consiglieri. Solo 5 ai francesi Vivendi - Giornata ...

Tim - il fondo Elliott batte Vivendi e conquista il cda Il titolo scatta in Borsa : La lista del fondo Elliott la più votata: 10 in posti in cda, contro i 5 che vanno a Vivendi. S’inverte la rotta a piazza Affari: dal -0,8% al +1,15%