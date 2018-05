: #Tim ha comunicato ai sindacati l'imminente avvio della la #cassaintegrazione. Dovrebbe riguardare 3-4 mila persone - TgLa7 : #Tim ha comunicato ai sindacati l'imminente avvio della la #cassaintegrazione. Dovrebbe riguardare 3-4 mila persone - NotizieIN : Tim, avvio Cig per 3-4.000 lavoratori - TelevideoRai101 : Tim, avvio Cig per 3-4.000 lavoratori -

Tim ha comunicato ai sindacati l'imminente della la cassa integrazione per 3-4.000. Inviata la lettera al ministero del Lavoro per avviare le procedure per la Cig.. Dall'dell'iter al dicastero sono previsti 25 giorni di trattativa tra azienda, ministero e sindacati per cercare soluzioni alternative. Già a metà marzo l'azienda aveva messo in campo l'ipotesi di cassa integrazione per la gestione degli esuberi.(Di giovedì 17 maggio 2018)