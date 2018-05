Tim avvia procedura cig per 3-4 mila persone : Salvatore Ugliarolo, segretario generale Uilcom Uil: 'L'azienda ha deciso di partire unilateralmente con la richiesta di questo ammortizzatore sociale' - Tim ha inviato una lettera al ministero del ...

Tim : "Al via cassa integrazione per 3-4mila persone" : Tim ha comunicato ai sindacati l'imminente avvio della la cassa integrazione. Dovrebbe riguardare, secondo quanto si apprende 3-4 mila persone."Questa mattina l'azienda ha informato i segretari generali che partirà unilateralmente la richiesta di procedura di cassa integrazione", riferisce all'agenzia si stampa Ansa Salvo Ugliarolo, segretario generale Uilcom Uil.

Firenze. Per la tramvia sTimati 40 milioni di passeggeri all’anno : Entro il 2018 entreranno in servizio anche la linea 3 Santa Maria Novella-Careggi (estensione della Linea 1, che da Scandicci

Tlc - Agcom avvia procedimento sanzionatorio contro Tim e Wind Tre : Faro dell'Agcom su due compagnie telefoniche relativamente alla fatturazione su base mensile . L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni , nell'ambito dell'attività di vigilanza sul ripristino ...

Governo - Di Stefano (M5s) : “In due setTimane risolleviamo il Paese. Altri ci hanno messo anni a distruggerlo” : Manlio Di Stefano, a pochi minuti dalla riunione per la definizione del contratto di Governo: “La bozza è frutto di un lavoro di due settimane. Condivisa e voluta da entrambi i gruppi. Alcuni temi sono da rivedere ma non sui punti cardine. E se già vi è l’accordo su tasse e reddito di cittadinanza, credo che gli italiani abbiano da festeggiare. Premier? Dopo il contratto avremo i nomi. Il meccanismo di conciliazione sul modello ...

Ruby Ter - Berlusconi rinviato a giudizio a Roma per corruzione : “Ha pagato Apicella per indurlo alla falsa tesTimonianza” : Avrebbe pagato Mariano Apicella ma non in cambio di una serata musicale. Al contrario il cantante napoletano non avrebbe dovuto “cantare” davanti ai pm che indavano sul caso Ruby. Sarà processato un’altra volta per corruzione Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma nell’ambito di uno dei filoni del cosiddetto Ruby ter. Insieme all’ex premier, è stato rinviato a giudizio ...

‘Gol Reporter’ - diventa giornalista sportivo : lezioni anche via Skype - le ulTime novità : diventa giornalista sportivo con Gol Reporter. Sta per prendere il via il nuovo corso pratico ed efficace per imparare le basi e i segreti del giornalismo sportivo moderno, inizio previsto sabato 19 maggio fino a sabato 23 giugno a Meda, provincia di Monza e della Brianza. lezioni da tre ore, tra teoria, pratica e prove scritte, simulazioni e divertimento più una sesta lezione di prova finale, in cui verranno selezionati due ragazzi. Il tema ...

La setTimana in Birrovia - il locale dei giovani che amano la musica a Cuneo : Viaggio numero "114" per la Birrovia, il locale dell'ex stazione Gesso di Cuneo , piazzale Vecchia Stazione 4, che tutte le settimane invita alla musica, al divertimento e alla buona compagnia. ...

Gruppo Cap archivia il 2017 con invesTimenti record : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – ”La sfida del Gruppo Cap? Massimizzare il benessere sociale”. Non ha dubbi Alessandro Russo, presidente della società nel tracciare la rotta futura dell’azienda durante la presentazione dei conti 2017. Un bilancio che si chiude con ricavi sopra i 335 milioni di euro e investimenti per quasi 85 milioni di euro. ”Per una società’come la nostra, una public company che non ...

