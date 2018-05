The Voice of Italy 2019 ci sarà? Costantino Della Gherardesca su Al Bano | Renga e

The Voice of Italy 2018 - Maryam Tancredi è la vincitrice : Maryam Tancredi vince l'edizione di quest'anno di The Voice of Italy e si aggiudica così il contratto discografico con Universal Music Italia in palio.

The Voice of Italy 2018 finale - ospiti Mihail e Betta Lemme : Giovedì 10 maggio alle ore 21.20 su Rai 2 gran finale per The Voice of Italy 2018 e finalmente scopriremo chi fra i quattro finalisti ha il talento necessario per essere incoronato la voce d'Italia.

Costantino della Gherardesca : "The Voice - le critiche e il nuovo programma" : Dopo la vacanza in Oman ti prepari per Pechino Express 7. Come cambia? I casting sono in corso, poi prepariamo la rotta, di cui non posso dire nulla. Come sempre apriremo uno sguardo sul mondo: con l'espediente dell'adventure game, fino ad oggi siamo riusciti a raccontare mondi lontanissimi dall'Italia. Questo è servizio pubblico. Del cast cosa ci puoi anticipare? Continuerà a ...

The Voice 2018 : chi è causa del suo mal pianga se stesso : The Voice, Costantino Della Gherardesca I talenti non sono mancati. I momenti intensi ed emozionanti, o quelli da ridere, nemmeno. Eppure, a riflettori spenti, l’edizione 2018 di The Voice ci ha lasciato una certa sensazione di incompiutezza. Come se allo show di Rai2 fosse mancato qualcosa per essere davvero imperdibile e degno di essere ricordato come tale. La responsabilità di tale impressione non può certo essere attribuita ai giovani ...

Lorella Cuccarini contro Rai 2 per The Voice/ Fan Caraoke - slitta la messa in onda : il direttore si scusa : Lorella Cuccarini contro Rai 2 per The Voice: Fan Caraoke, slitta la messa in onda e la showgirl polemizza. Su Twitter arrivano le scuse del direttore Andrea Fabiano(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:48:00 GMT)

Maryam Tancredi è la vincitrice di The Voice : ecco chi è Video : Ieri, giovedì 10 maggio 2018 è andata in onda la finale della quinta edizione di The Voice of Italy e dopo una lunga e intensa gara è stata finalmente proclamata la vincitrice [Video]. Il suo nome è Maryam Tancredi e alle Blind auditions ha stregato Al Bano con la sua voce calda ed intensa. L'artista si è aggiudicata la vittoria finale con il 64,81% dei voti, riuscendo a sbaragliare l'avversaria Beatrice Pezzini della squadra di J-Ax e ...

The Voice of Italy - vince Maryam Tancredi. Ma era già famosa in tv : ecco dove l’abbiamo già vista : ‘The Voice of Italy’, è Maryam Tancredi la vincitrice della quinta edizione del popolare talent show in onda Rai2. La giovane cantante del team di Al Bano ha trionfato con il si 64,81% dei voti, battendo Beatrice Pezzini del team di J-Ax, arrivata seconda e Andrea Butturini del team Cristina Scabbia, eliminato al penultimo televoto e medaglia di bronzo. Quarta e ultima classificata Asia Sagripanti del team di Francesco Renga. ...