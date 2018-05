The Big Bang Theory potrebbe continuare dopo la 12sima stagione

The Big Bang Theory 12 non sarà l’ultima stagione : CBS vuole nuovi episodi - e gli attori? : Una notizia che farà felici in molti, e desterà qualche polemica: The Big Bang Theory 12 potrebbe non decretare la fine della longeva comedy di casa CBS. A parlare è proprio il presidente del network americano, Kelly Kahl, che durante gli Upfronts ha annunciato alla stampa di voler produrre ancora episodi di The Big Bang Theory, estendendo la serie oltre il 2019. "Speriamo ci sia ancora. Speriamo davvero di avere ancora un paio d'anni di ...

The Streets a Milano nel 2019 - prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne per l’unica data in Italia : The Streets a Milano nel 2019, per un unico concerto in Italia in programma il prossimo febbraio. La data è quella del prossimo 24 febbraio, la location il Fabrique di Milano. I biglietti per assistere all'evento saranno a breve disponibili in prevendita. A più di 6 mesi dal concerto di The Streets a Milano, viene reso noto oggi che i biglietti per assistere all'evento saranno in vendita su TicketOne.it da venerdì 18 maggio alle ore 10.0. I ...

Cosa significa il finale di Young Sheldon per The Big Bang Theory : una rivelazione che influenza il futuro della serie? : Sappiamo quanto The Big Bang Theory e il suo spin-off siano molto legati tra loro, ma il finale di Young Sheldon ha lanciato una grossa bomba che potrebbe sconvolgere o quantomeno anticiparci ciò che accadrà nella dodicesima - e forse ultima - stagione della longeva comedy CBS. Attenzione: spoiler sul finale di Young Sheldon e su The Big Bang Theory. L'episodio conclusivo della prima stagione della serie incentrata sull'infanzia di Sheldon ...

Il finale di The Big Bang Theory 11 - Amy e Sheldon sposi con tributo a Stephen Hawking (video) : Si inizia con una serie di metafore per definire il matrimonio di Amy e Sheldon nel finale di the Big Bang Theory 11. Immaginate di essere riuniti per il più grande evento dell’anno, come quello di Avengers: Infinity War. Ogni personaggio ha avuto una missione da portare avanti, ma il premio per "donna più paziente del mondo" va ad Amy. Ci sono volute otto stagioni per portare Sheldon all'altare, ma alla fine la biologa, entrata in punta di ...

The Big Bell Test : i risultati dell'esperimento di fisica quantistica per sfidare Einstein : Un esperimento collettivo è stato condotto contemporaneamente in 11 laboratori sparsi in tutto il mondo. I partecipanti hanno contribuito al Test generando oltre 90 milioni di bit e scegliendo in modo imprevedibile quali misure effettuare nei laboratori

Il Big Ben - un razzo - un incrocio e tanto rosa : BeThesda prepara un annuncio e lo fa con degli strani tweet? : Il database di Walmart Canada che indicava l'esistenza di Rage 2 ha letteralmente scoperchiato il vaso di Pandora: da quel momento Bethesda ha iniziato a pubblicare una strana serie di tweet che sta attirando l'attenzione di moltissimi giocatori e addetti ai lavori. Il simpatico tweet di Pete Hines (che in un certo senso conferma l'esistenza del gioco, ironicamente o meno) è, infatti, stato solo uno dei tanti "segnali" mandati della nota ...

The Big Bang Theory - il matrimonio di Amy e Sheldon : il celebrante è stellare : I fan italiani potranno festeggiare i neo sposi solo tra due mesi, quando l’ultimo episodio dell’11esima stagione di The Big Bang Theory sarà disponibile sulla tv on demand Infinity, ma negli Stati Uniti i confetti sono stati lanciati la sera del 10 maggio 2018. Dopo tante stagioni di un rapporto ai limiti dell’assurdo con anche una crisi di coppia brillantemente superata, Amy Farrah Fowler e Sheldon Cooper hanno detto sì di ...

Mark Hamill sul finale di The Big Bang Theory 11 - in attesa del futuro della serie : “Voglio far parte del cast” (video) : Il finale di The Big Bang Theory 11 andrà in onda stanotte su CBS, e Mark Hamill ha anticipato qualcosa in merito alla sua partecipazione. L'attore di Star Wars apparirà in qualità di guest star interpretando se stesso - o comunque una possibile sua versione fittizia. Nel corso di un'intervista, il celebre Luke Skywalker non ha nascosto di essere da sempre un fan della sit-com, aggiungendo: "E se interpretassi una versione di me stessa ma ...

Le serie tv arruolano i big di Hollywood - l'ultima 'recluta' è CaTherine Zeta-Jones : E per un'altra serie che ha per protagonista Salma Hayek, ambientata a Londra nel mondo della diplomazia, sarebbe in trattativa. Sempre Amazon ha inoltre messo a segno il colpo di riunire una coppia ...

Sheldon & Co ci diranno addio dopo The Big Bang Theory 12? : Indietro 5 maggio 2018 2018-05-05T15:35:13+00:00 ROMA – Sheldon & Co potrebbero seriamente dirci addio dopo The Big Bang Theory 12. A pochi giorni dalla conclusione dell’undicesima stagione in cui il fisico teorico sposerà Amy, si va facendo sempre più concreta la possibilità che la prossima sia l’ultima. Un presentimento che era nato già con il […]

The Big Bang Theory tra matrimonio e futuro : la stagione 12 sarà l'ultima? : Il finale dell'undicesima stagione di The Big Bang Theory è ormai alle porte. La puntata che conterrà l'atteso matrimonio tra Amy (Mayim Bialik) e Sheldon (Jim Parsons) andrà in onda il prossimo giovedì sulla CBS e nelle settimane successive in Italia prima su Infinity e dopo su Premium Joi.Un momento fondamentale per una serie tv che ha già in tasca il rinnovo per la dodicesima stagione che potrebbe, però essere l'ultima. Infatti già lo ...

The Big Bang Theory 11×23 introduce il fratello di Sheldon - tra congiuntivite e una ragazza per Raj (promo 11×24) : In The Big Bang Theory 11x23 assistiamo all'atteso debutto del fratello di Sheldon, interpretato da Jerry O'Connell come annunciato in precedenza. L'intera stagione è stata rivolta ai preparativi per il matrimonio Shamy, ora giunti agli sgoccioli, tranne per qualche invitato. L'episodio The Sibling Realignment funge da collante con lo spin-off della sit-com, Young Sheldon. Il maturo George interpretato da O'Connell, oltre ad essere ...

The Big Bang Theory 11 : Una foto in anteprima del grande evento nel finale di stagione : In Italia, la programmazione della stagione 11 di The Big Bang Theory prosegue in streaming su Infinity ogni mercoledì e, con un ritardo di pochi episodi, su Premium Joi ogni martedì alle ore 21:20. ...