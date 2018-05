The Aes in picchiata a New York

Infanzia - Save The Children : Italia paese vietato ai minori - oltre la metà non legge un libro - quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport : Un paese vietato ai minori, dove quasi 1 milione e trecentomila bambini e ragazzi[1] – il 12,5% del totale, più di 1 su 10 – vivono in povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport. Ma, soprattutto, un paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e ...

Ue : ottava edizione 'The State of Union' - confronto tra paesi membri su bilancio 2021-2027 e invito a solidarietà : Incentrato sul ruolo primario della politica e dei cittadini l'intervento del presidente del parlamento europeo Tajani. A suo parere, la... Anche per quanto riguarda la nuova proposta di bilancio ...

GP Francoforte 2018 : straordinario poker di Alexander Kristoff! Battuti MatThews e Naesen - quarto posto per Andrea Pasqualon : Il norvegese Alexander Kristoff scrive la storia del Gran Premio di Francoforte, conquistando la quarta vittoria consecutiva e diventando così il corridore più vincente di sempre nella Classica tedesca. Il campione europeo ha battuto in volata l’australiano Michael Matthews e il belga Oliver Naesen. Ai piedi del podio troviamo invece il nostro Andrea Pasqualon, unico italiano nella top 10. La fuga di giornata parte poco dopo il via formata ...

Ford Feel The View - Il finestrino mostra il paesaggio ai non vedenti - VIDEO : Aedo, una start-up italiana specializzata nella realizzazione di dispositivi per disabili visivi, ha creato con il sostegno della Ford Feel The View, un prototipo pensato per mostrare il paesaggio anche ai non vedenti. Il sistema può infatti decodificare il panorama riproducendolo su uno schermo tattile con stimoli aptici percepibili con il tatto e l'udito. Il panorama si "sente". Il funzionamento di Feel the View prevede che una ...

Vienna Cammarota sulle orme di GoeThe : “Dobbiamo narrare i paesaggi - i fiumi - le montagne - i laghi. Essere noi stessi ambasciatori dell’Italia” : “Il mondo è cambiato, Goethe esprimeva quel desiderio di andare, peregrinare, che allora era prerogativa di poche persone. Oggi Palermo è punto di accoglienza. Ancora una volta le persone sono ancora più avanti delle leggi, noi abbiamo ancora una legislazione che è legata ad un’idea di movimento che è soltanto o il turismo per andare a vedere i monumenti o l’immigrazione. Non siamo ancora entrati nell’idea moderna della mobilità, del diritto ...

Vienna Cammarota sulle orme di GoeThe : “in Sicilia - da Palermo - farò altri 724 km a piedi - attraverserò ben 36 paesi - in circa 45 giorni” : “Tanti i Siciliani che mi hanno contattato appena si è diffusa la notizia del mio arrivo. Una signora di Agrigento mi ha scritto che in occasione del mio passaggio, preparerà la stessa cena che lo scrittore tedesco Wolfgang Goethe consumò nel 1787 quando arrivò nell’allora Girgenti. In Sicilia, da Palermo, farò altri 724 chilometri a piedi, attraverserò ben 36 paesi, in circa 45 giorni. Entrerò nella Valle del Belice a 50 anni dal terremoto. ...

Scatto rialzista per The Aes : Protagonista The Aes , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,11%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di The Aes rispetto ...

Lite HeaTher Parisi e Alessandra Celentano/ "Hai i paraocchi" - la maestra sbotta : "Sei ridicola" (Amici 2018) : Heather Parisi e Alessandra Celentano, nuova Lite al serale di Amici 17. "Hai i paraocchi, pensi solo alla danza classica", la maestra sbotta "Sei ridicola quando fai così"(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:05:00 GMT)

Amici - HeaTher Parisi contro la Celentano 'Mai nessun maestro mi ha trattata così' : Heather Parisi si scaglia contro i professori Amici 17 e lo fa attraverso la pagina Facebook ufficiale del programma di Maria De Filippi. Dopo il serale di sabato scorso, la showgirl che fa parte ...

Ottant'anni dalle leggi razziali in Italia : a Cartoons on The Bay a Torino i maestri di fumetto e animazione : I maestri, che hanno fatto la storia del fumetto, ma anche nomi giovani, comunque conosciuti al grande pubblico. Da Bruno Bozzetto a Guido Manuli, da Giorgio Cavazzano a Tanino Liberatore, senza ...