Terrorismo | minacce Is a Russia 2018 | “decapiteremo Ronaldo e Messi

(Di giovedì 17 maggio 2018) Lionele Cristianodecapitati. E’ l’ultima minaccia, in ordine di tempo, lanciata dallo Stato islamico conto i Mondiali di calcio diche inizieranno il mese prossimo. Le due superstar del calcio mondiale compaiono in un fotomontaggio, diffuso attraverso Telegram da gruppi pro-Is, all’interno di uno stadio gremito di spettatori, mentre due miliziani tagliano loro la gola. L’immagine è corredata dalla didascalia, “il campo sarà pieno del vostro sangue”. Una seconda immagine che circola online mostra un miliziano dell’Is all’interno di uno stadio, con in mano il telecomando di un ordigno esplosivo e la scritta, “Fifa World Cup. La vittoria sarà nostra”. (AdnKronos) L'articoloIs a: “decapiteremoCalcioWeb.