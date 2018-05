Terrore a Pomigliano | baby gang insegue e aggredisce 4 ragazzi | ecco il video

Blastingnews

: RT @ilMedianoit: Baby gang: notte di terrore a Pomigliano. Quattro giovani di Casalnuovo si salvano rifugiandosi dai carabinieri https://t.… - lightmoon972 : RT @ilMedianoit: Baby gang: notte di terrore a Pomigliano. Quattro giovani di Casalnuovo si salvano rifugiandosi dai carabinieri https://t.… - mimmogammella2 : RT @ilMedianoit: Baby gang: notte di terrore a Pomigliano. Quattro giovani di Casalnuovo si salvano rifugiandosi dai carabinieri https://t.… - ilMedianoit : Baby gang: notte di terrore a Pomigliano. Quattro giovani di Casalnuovo si salvano rifugiandosi dai carabinieri -

(Di giovedì 17 maggio 2018)- Un week-end da incubo per alcuni, quello trascorso lo scorso sabato sera da alcuni, giovani studenti universitari originari di Casalnuovo di Napoli, piccolo centro cittadino di provincia. Durante le ore notturne fra sabato 12 maggio e domenica 13 maggio 2018 il gruppetto di amici - due coppie di fidanzati - è stato bloccato e into per molti kilometri, minacciato da 3 adolescenti alla guida di un unico motorino. Una serata tranquilla per i 4 licignanesi trascorsa in un pub del centro diD'Arco citta' d'origine del leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, uno dei tanti della movida del sabato sera. Poi è accaduto il peggio, l'inaspettato. I treni, probabilmente in stato di ebrezza, hanno iniziato a scagliare pugni e calci all'autovettura nella quale vi erano le 2 coppie di26-enni. Questa triste storia è raccontata ...