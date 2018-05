Scossa di Terremoto all'alba - torna la paura ad Amatrice : torna a tremare la terra ad Amatrice. Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato avvertito alle 5.57 del mattino a una profondità di undici chilometri. Legg anche -----> Scossa ieri...

Terremoto sul Marsili - il vulcano sommerso nel Tirreno. «Avvertito alle Eolie» : Un Terremoto di magnitudo 3.3 è stato avvertito nell'area del vulcano sommerso Marsili, la cui attività è costantemente monitorata dai sismologi. La scossa è stata...

Nuovo Terremoto nel mondo del calcio : deferiti club - calciatori - allenatori e dirigenti - rischio squalifiche e ribaltoni [NOMI e DETTAGLI] : Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Foggia per responsabilità diretta ed ...

Valle del Belice 1968/2018 - 50 anni dal Terremoto : emissione straordinaria del francobollo celebrativo : Un’emissione straordinaria per commemorare il 50esimo anniversario del sisma del Belìce. Il francobollo celebrativo sarà emesso dal ministero dello Sviluppo Economico. A darne l’annuncio ufficiale il Coordinatore dei 21 sindaci della Valle del Belìce e primo cittadino di Partanna Nicolò Catania. La cerimonia istituzionale di presentazione si terrà il prossimo 16 maggio 2018 alle ore 11,00 presso le Scuderie del Castello Grifeo di Partanna. Alla ...

La ricostruzione dopo il Terremoto : dobbiamo uscire dall'ombra della corruzione con la "buona amministrazione" : Credetemi, parlare ancora del dopo-terremoto non è facile. Sia per i terremotati che sono stanchi di parole, sia per i non terremotati che credono in cuor loro che dopo quasi due anni sia passata l'emergenza. Invece siamo ancora qui, in un'attesa senza fine. Anche quando si tratta di ricostruire una scuola, che è stata definita di "Grado E", cioè il grado maggiore di compromissione, non solo inagibile, ma da ricostruire. ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.2 avvertita dalla popolazione nelle Marche : Una scossa di Terremoto è stata nettamente avvertita dalla popolazione nell'Ascolano martedì sera, poco prima delle sei e mezza.

Terremoto nelle Marche - paura alle 18.24 ad Ascoli Piceno e San Benedetto : Una scossa di Terremoto è stata registrata dall'Ingv tra Marche e Abruzzo. Il sisma si è sentito chiaramente alle 18.24 ad Ascoli Piceno e San Benedetto. Il Terremoto, di magnitudo 3.2 a profondità di ...

Terremoto - l’oasi delle farfalle nei Monti Sibillini : “Così ci rialziamo dalla botta che abbiamo preso” : C’è un macaone nato da una mezzoretta. Non ha ancora le ali stese e per questo si aspetta il momento in cui sarà in grado di volare per liberarlo all’aperto. Perché nel “Giardino delle farfalle” non esistono serre o confini: la parola d’ordine è libertà. Soprattutto la libertà di resistere e andare avanti. Quella di aggrapparsi con le unghie al futuro di un territorio che, seppur minato dal sisma del 2016, ha dentro di sé le ...

Serie B : Terremoto allenatori - ecco le ultime novità Video : Con il posticipo serale Empoli-Cremonese si chiude la 40a giornata del campionato di Serie B che ha regalato come al solito emozioni a non finire, sia in testa che in coda alla classifica. Per la zona salvezza c'è da registrare la condanna della Ternana e della Pro Vercelli che a questo punto possono sperare solo nell'aggancio ai play out. La Salernitana [Video] conquista la matematica certezza della permanenza, dopo la vittoria contro la Virtus ...

