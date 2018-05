Tennis | Roma il Foro non è più proprietà dei terraioli

Tennis - Roma : Fognini non sbaglia e passa ai quarti per la prima volta. Nadal nel mirino : Il ligure venerdì affronterà il vincente del match fra Rafa Nadal, numero 2 del mondo e primo favorito del tabellone, e il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 29 Atp. KEYS RITIRATA, HALEP AI ...

Tennis - agli internazionali di Roma Karolina Priskova perde la brocca e prende a racchettate la sedia dell’arbitro : Karolina Pliskova ko al secondo turno degli internazionali Bnl d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. La ceca, numero 5 del mondo e 6 del seeding, è stata battuta dalla greca Maria Sakkari, numero 42 del ranking Wta, per 3-6, 6-3, 7-5 in due ore e 21 minuti. Al termine della partita, dopo la stretta di mano all’avversaria la Pliskova ha scaricato la sua delusione e la sua rabbia sulla postazione del giudice di sedia con ...

Internazionali di Tennis a Roma - fermati 4 "bagarini" : ... recapito telefonico e l'elenco delle manifestazioni sportive e degli spettacoli in tutta Italia, per cui era in grado di rimediare e vendere illegalmente i biglietti. 17 maggio 2018 Diventa fan di ...

Roma - Internazionali di Tennis : 4 denunce e 139 biglietti recuperati - Romait - : Nelle tasche di uno dei fermati, i Carabinieri hanno anche trovato un 'biglietto da visita' riportante nome, recapito telefonico e l'elenco delle manifestazioni sportive e spettacoli in programma in ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : le partite degli ottavi LIVE dalle 12 : Fognini è reduce dalla vittoria numero 300 nel circuito , quarto italiano di sempre a raggiungere tale risultato, contro Monfils e poi dall'impresa contro Dominic Thiem, 8 del mondo e specialista del ...

Roma. Internazionali di Tennis - denunciati 4 bagarini : Roma. Internazionali di tennis, denunciati 4 bagarini – Anche quest’anno, in occasione del torneo di tennis Internazionali d’Italia che si stanno svolgendo nell’area del Foro Italico, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale sono impegnati in un articolato dispositivo di controllo finalizzato a garantire sicurezza ai partecipanti, ai tantissimi spettatori e prevenire ed eventualmente reprimere ogni forma di ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini per volare ai quarti di finale - Nadal e i big in campo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Internazionali d’Italia 2018 (giovedì 17 maggio): sulla terra rossa del Foro Italico in Roma si giocano gli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. L’Italia si stringe attorno a Fabio Fognini che affronterà il tedesco Gojowczyk con l’obiettivo ai quarti di finale dove dovrebbe sfidare Rafael Nadal (il mancino di Manacor è atteso dall’agevole sfida con ...

Internazionali d'Italia 2018/ Diretta Roma Fognini Gojowczyk streaming video e tv - orario (Tennis - oggi) : Diretta Internazionali d'Italia 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di Roma e oggi il suo avversario è il tedesco Peter Gojowczyk(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 01:00:00 GMT)

Tennis : Fognini super contro Thiem. L'italiano vola agli ottavi a Roma : Fabio Fognini inarrestabile agli Internazionali d'Italia a Roma. Il Tennista Sanremese dopo aver battuto in scioltezza il francese Gael Monfils si è ripetuto, faticando decisamente di più, contro l'...

Internazionali di Tennis - impresa Fognini a Roma : Fabio Fognini, numero 21 della classifica Atp, ha battuto l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking, agli ottavi di finale degli Internazionali di tennis in corso a Roma: 6-4, 1-6, 6-3 il ...

Tennis - Internazionali : Nadal - un rullo a Roma. Nole sorride - furia Pliskova : Internazionali d'Italia: Sharapova-Nadal, spettacolo in allenamento. E alla fine... Piatto ricco oggi al Foro Italico, con l'esordio di Rafa Nadal, il secondo match di Nole Djokovic, Del Potro che fa ...

Tennis - Roma : Fognini super - batte Thiem e vola agli ottavi : Roma - Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia in corso al Foro Italico. L'azzurro, numero 21 Atp, ha battuto in tre set l'austriaco Dominic Thiem, ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : Fabio Fognini sconfigge Dominic Thiem e passa agli ottavi : Pronostici ribaltati al Foro Italico, nel match il n.8 del mondo e il n.1 azzurro. Dopo i successi sul cemento di Cincinnati nel 2017 e sulla terra rossa di Monaco nel 2015, a Roma Dominic Thiem si arrende a Fabio Fognini al secondo turno degli Internazionali.