Tennis | Internazionali | Fabio c' è Rafa per te Avanzano Goffin e Djokovic

Tennis - Internazionali : Fabio c'è Rafa per te. Avanza Goffin - Delpo k.o. : Del resto, non è un caso che il 26enne di Gijon sia ormai da un pezzo lì tra i migliori del mondo: accanto a un Tennis solido si è costruito una corazza che gli permette di andare oltre gli errori, ...

Internazionali Tennis - Fognini ai quarti : Il prossimo avversario del 30enne sanremese uscirà dal vincitore del match fra Rafa Nadal, n.2 del mondo e primo favorito del tabellone, e il Next Gen canadese Denis Shapovalov, n. 29 Atp.

Internazionali Tennis - Fognini ai quarti : 14.45 Fabio Fognini non si ferma più e per la prima volta approda ai quarti di finale degli Internazionali di Roma. Dopo aver battuto Dominic Thiem, n.6 del tabellone, agli ottavi il tennista ligure si sbarazza in un'ora e 35' del tedesco Peter Gojowczyk, n.53 Atp, con un doppio 6-4. Il prossimo avversario del 30enne sanremese uscirà dal vincitore del match fra Rafa Nadal, n.2 del mondo e primo favorito del tabellone, e il Next Gen canadese ...

Tennis - agli internazionali di Roma Karolina Priskova perde la brocca e prende a racchettate la sedia dell’arbitro : Karolina Pliskova ko al secondo turno degli internazionali Bnl d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. La ceca, numero 5 del mondo e 6 del seeding, è stata battuta dalla greca Maria Sakkari, numero 42 del ranking Wta, per 3-6, 6-3, 7-5 in due ore e 21 minuti. Al termine della partita, dopo la stretta di mano all’avversaria la Pliskova ha scaricato la sua delusione e la sua rabbia sulla postazione del giudice di sedia con ...

Internazionali di Tennis 2018 - ad oggi la giovane Italia non è ancora diventata grande : Mai come stavolta, un po’ tutti credevamo che avrebbe potuto essere l’anno della giovane Italia del tennis. Da Berrettini a Sonego passando per Cecchinato, una nuova generazione molto attesa è pronta ad affermarsi. Gli Internazionali Bnl d’Italia 2018 ci hanno detto che sì, qualcosa si muove, ci sono delle belle prospettive, ma poco di più: tutti hanno giocato bene ma sono stati eliminati già al secondo turno. Per il momento l’Italia del tennis ...

Tennis Internazionali - Fognini apre ancora il centrale contro Gojowczyk : Gli occhi di Roma sono nuovamente su Fabio Fognini. Come accaduto ieri, è il ligure ad aprire il programma del centrale, alle 12 contro il tedesco Gojowczyk. Un avversario da prendere con le molle, ...

Internazionali di Tennis a Roma - fermati 4 "bagarini" : ... recapito telefonico e l'elenco delle manifestazioni sportive e degli spettacoli in tutta Italia, per cui era in grado di rimediare e vendere illegalmente i biglietti. 17 maggio 2018 Diventa fan di ...

Roma - Internazionali di Tennis : 4 denunce e 139 biglietti recuperati - Romait - : Nelle tasche di uno dei fermati, i Carabinieri hanno anche trovato un 'biglietto da visita' riportante nome, recapito telefonico e l'elenco delle manifestazioni sportive e spettacoli in programma in ...

Internazionali BNL d’Italia 2018 Torneo Tennis : info e biglietti : Gli Internazionali BNL d’Italia 2018 tornano al Foro Italico di Roma con la 75esima edizione dal 7 al 20 maggio 2018. Sono il più importante Torneo di Tennis italiano maschile e femminile e un importante appuntamento Tennistico Europeo. Gli Internazionali d’Italia di Tennis fanno parte del circuito ATP World Tour Masters 1000, che raggruppa i 9 tornei più prestigiosi dopo i 4 del Grande Slam. Insieme al Roland Garros e il ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : le partite degli ottavi LIVE dalle 12 : Fognini è reduce dalla vittoria numero 300 nel circuito , quarto italiano di sempre a raggiungere tale risultato, contro Monfils e poi dall'impresa contro Dominic Thiem, 8 del mondo e specialista del ...

Roma. Internazionali di Tennis - denunciati 4 bagarini : Roma. Internazionali di tennis, denunciati 4 bagarini – Anche quest’anno, in occasione del torneo di tennis Internazionali d’Italia che si stanno svolgendo nell’area del Foro Italico, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale sono impegnati in un articolato dispositivo di controllo finalizzato a garantire sicurezza ai partecipanti, ai tantissimi spettatori e prevenire ed eventualmente reprimere ogni forma di ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini per volare ai quarti di finale - Nadal e i big in campo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Internazionali d’Italia 2018 (giovedì 17 maggio): sulla terra rossa del Foro Italico in Roma si giocano gli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. L’Italia si stringe attorno a Fabio Fognini che affronterà il tedesco Gojowczyk con l’obiettivo ai quarti di finale dove dovrebbe sfidare Rafael Nadal (il mancino di Manacor è atteso dall’agevole sfida con ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini per volare ai quarti di finale - Nadal e i big in campo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Internazionali d’Italia 2018 (giovedì 17 maggio): sulla terra rossa del Foro Italico in Roma si giocano gli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. L’Italia si stringe attorno a Fabio Fognini che affronterà il tedesco Gojowczyk con l’obiettivo ai quarti di finale dove dovrebbe sfidare Rafael Nadal (il mancino di Manacor è atteso dall’agevole sfida con ...

Internazionali d'Italia 2018/ Diretta Roma Fognini Gojowczyk streaming video e tv - orario (Tennis - oggi) : Diretta Internazionali d'Italia 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di Roma e oggi il suo avversario è il tedesco Peter Gojowczyk(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 01:00:00 GMT)