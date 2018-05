Tennis & Friends agli Internazionali BNL d’Italia

Donne e prevenzione - Ania in campo a "Tennis&Friends" di Napoli : Roma, , askanews, - Promuovere il rispetto per la salute del proprio fisico attraverso il controllo e la prevenzione, con un focus sulle Donne. E' la proposta che la Fondazione Ania ha portato a "...

Tennis & Friends - 'Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news' : Sia perché mette in condizioni i cittadini di seguire strade sbagliate, sia perché mette in dubbio quanto dichiarato dalla scienza medica. Questo strumento messo in campo è fondamentale e va ...

Tennis & Friends - 'Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news' - : Sia perché mette in condizioni i cittadini di seguire strade sbagliate, sia perché mette in dubbio quanto dichiarato dalla scienza medica. Questo strumento messo in campo è fondamentale e va ...

Tennis & Friends - 4.500 check up gratuiti a Napoli : Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell’edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente e gr

De Luca a Tennis & Friends : "Campania in prima linea su prevenzione" : Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - La Regione Campania presente a "Tennis & Friends", tenutosi a Napoli, con "Mi voglio bene", la campagna di informazione relativa al programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di screenin

Tennis & Friends - vip in campo per la prevenzione : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) - Si autodefiniscono ironicamente “specchietti per le allodole” i vip che numerosi hanno partecipato alla prima edizione di “Tennis & Friends” a Napoli. Tra i tanti Neri Marcoré, Paolo Bonolis, Max Giusti, Veronica Maya, Amadeus e il maestro Nicola Piovani. Tutti nel capol

Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) - anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all’evento “Tennis & Friends” tenutosi a Napoli: l'istituto nazionale dei tumori “Pascale” e l’azienda ospedaliera pediatrica “Santobono Pausillipon”. Il direttore del reparto di gineco

Tennis & Friends - in centinaia a Napoli per i controlli gratuiti : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) - I cittadini hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo alla prima giornata dell'edizione napoletana di “Tennis & Friends”, che si è tenuta nel fine settimana nel capoluogo campano. In centinaia hanno invaso il tratto di lungomare nei pressi del “Tennis Club Napoli”

Tennis & Friends in tour - da Milano a Napoli check-up gratis : Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma, all’interno

Tennis & Friends - in centinaia a Napoli per i controlli gratuiti : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) – I cittadini hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo alla prima giornata dell’edizione napoletana di ‘Tennis & Friends”, che si è tenuta nel fine settimana nel capoluogo campano. In centinaia hanno invaso il tratto di lungomare nei pressi del ‘Tennis Club Napoli” dove sono stati istallati gli ambulatori nei quali sono stati offerti controlli medici gratuiti. Parola ...

Tennis&Friends sbarca a Napoli : 4500 check up per l'avvio del tour nazionale : Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell'edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello ...

Tennis & Friends - 4.500 check up gratuiti a Napoli : Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell’edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente e gr

Tennis & Friends - 4.500 check up gratuiti a Napoli : Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell'edizione napoletana di Tennis & Friends , al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e ...

Tennis & Friends - 4.500 check up gratuiti a Napoli : Napoli, 6 mag. , AdnKronos, - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell'edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi ...