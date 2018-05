Tennis | agli internazionali di Roma Karolina Priskova perde la brocca e prende a

Tennis : Fognini super contro Thiem. L'italiano vola agli ottavi a Roma : Fabio Fognini inarrestabile agli Internazionali d'Italia a Roma. Il Tennista Sanremese dopo aver battuto in scioltezza il francese Gael Monfils si è ripetuto, faticando decisamente di più, contro l'...

Internazionali Tennis Roma 2018 : Fabio Fognini sconfigge Dominic Thiem e passa agli ottavi : Pronostici ribaltati al Foro Italico, nel match il n.8 del mondo e il n.1 azzurro. Dopo i successi sul cemento di Cincinnati nel 2017 e sulla terra rossa di Monaco nel 2015, a Roma Dominic Thiem si arrende a Fabio Fognini al secondo turno degli Internazionali.

Tennis – Incontro Binaghi-Giorgi - pace fatta! Camila ammette : “ho sbagliato - voglio tornare in azzurro” : Angelo Binaghi, presidente della FIT, e Camila Giorgi si sono finalmente incontrati dopo anni di gelo fra le parti: la giocatrice torna in azzurro Dopo 3 anni di assenza, l’annuncio di voler giocare gli Internazionali d’Italia da parte di Camila Giorgi aveva dato qualche speranza di riappacificazione. Nonostante l’eliminazione prematura dal Masters 1000 di Roma, Camila Giorgi è stata tifatissima dai fan che l’hanno ...

Tennis - ATP ROMA : AVANZANO FOGNINI - CECCHINATO E BERRETTINI/ Bene gli italiani agli Internazionali d'Italia : Atp ROMA, AVANZANO FOGNINI, CECCHINATO e BERRETTINI: Bene gli italiani agli Internazionali d'Italia di TENNIS al Foro Italico, nella prima giornata di gare. Cuevas subisce la rimonta(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 23:06:00 GMT)

Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Tennis a Roma/ KO al primo turno : lacrime e ovazione : Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Roma: dopo il KO al 1° turno con la Krunic, la 35enne Tennista pugliese dà l'addio in un Foro Italico stracolmo tra lacrime e applausi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:02:00 GMT)

Tennis - via agli internazionali Roma 2018. Così il “grande show” da oltre 30 milioni di fatturato si rimette in moto : Ci saranno i campioni (qualcuno in meno del passato: Roger Federer e Serena Williams hanno dato forfait). Arriveranno anche politici, calciatori, starlette e vip di ogni genere: non mancano mai. Si respirerà quell’atmosfera da Grande Bellezza che rivive ad ogni edizione, tra i marmi del Foro Italico e le notti Romane che proseguono sempre in qualche locale rinomato della Capitale. Magari si giocherà pure grande Tennis. Fino a domenica 20 maggio ...

Tennis - dopo i sorteggi via agli Internazionali d'Italia : Testa di serie numero uno del torneo è Rafa Nadal mentre la testa di serie numero due è Alexander Zverev, che l'anno scorso proprio sul campo centrale di Roma battè il campione maiorchino. Nel tabellone femminile...

Tennis - WTA Madrid : Petra Kvitova cala il tris. Bertens cede dopo una pazzesca battaglia : dopo una delle partite più entusiasmanti dell’anno Petra Kvitova vince la finale del WTA Premier Mandatory di Madrid, sconfiggendo dopo quasi tre ore di gioco Kiki Bertens con il punteggio di 7-6 4-6 6-3. Si tratta del terzo titolo della carriera nella capitale spagnola per la ceca (24esimo della carriera), mentre l’olandese non riesce a vincere il suo primo Mandatory ma è stata protagonista di una settimana davvero pazzesca e che la ...

Tennis - Madrid : Djokovic battuto - ora tocca a Nadal. Sharapova agli ottavi : Sotto gli occhi del Fenomeno Ronaldo e del madrileno Modric, Novak Djokovic arresta il suo percorso a Madrid dove si ferma contro il britannico Kyle Edmund 6-3 2-6 6-3. Il serbo ex numero 1 al mondo aveva battuto Nishikori al primo turno dando notevoli segnali di ripresa. Ieri Nole è stato sconfitto in tre set e ha mostrato di essere ancora piuttosto indietro sul piano fisico. E' il ...

Tennis - Serena Williams rinuncia agli Internazionali d'Italia : TORINO - Serena Williams non ce la fa. Sull'account ufficiale di Twitter degli Internazionali d'Italia è stato reso noto il forfait della Tennista statunitense a pochi giorni dall'inizio delle sfide ...

Tennis - Madrid : il giorno di Nadal - Zverev e Nole. Sharapova agli ottavi : E' il francese Gael Monfils , lunedì sera vincitore in tre set sul georgiano Basilashvili, , numero 41 Atp, l'avversario dello spagnolo numero uno del mondo , ha sconfitto il francese 13 volte su 15 incroci: le uniche due vittorie del parigino a Delray Beach sul cemento nel 2009 e 2012, , che nella sua sedicesima partecipazione va a caccia del sesto ...

La via la Sant'Efisio Cup - il torneo internazionale di Beach Tennis : al Poetto di Cagliari 144 giocatori da tutto il mondo : A rappresentare la Sardegna entra di diritto nel main draw, Paolo Tronci , numero 23 al mondo, in coppia con il venezuelano Ramon Guedez , 18, . Tra tutti gli atleti isolani in gara per tentare di ...