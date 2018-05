Televoto truccato al GF 15 | Aida | ' Ho le prove'

GF 15 : Televoto truccato? Ecco la verità Video : La quindicesima edizione del Grande Fratello è tornata su Canale 5 da circa tre settimane e al timone del programma vi è per la quarta volta la conduttrice di Pomeriggio 5 e di Domenica Live ovvero Barbara D'Urso. La Carmelita nazionale ha scelto al suo fianco due opinionisti di eccezione: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Questi ultimi due sono reduci dall'edizione Vip del medesimo programma, vinta da Daniele Bossari e condotta da Ilary ...

GF 15 : Televoto truccato? Ecco la verità : La quindicesima edizione del Grande Fratello è tornata su Canale 5 da circa tre settimane e al timone del programma vi è per la quarta volta la conduttrice di Pomeriggio 5 e di Domenica Live ovvero Barbara D'Urso. La Carmelita nazionale ha scelto al suo fianco due opinionisti di eccezione: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Questi ultimi due sono reduci dall'edizione Vip del medesimo programma, vinta da Daniele Bossari e condotta da Ilary ...

“Televoto truccato!”. Bufera su Barbara D’Urso - lei si difende. Ombre sul Grande Fratello dopo l’eliminazione di Aida Nizar : Aida Nizar eliminata dal Grande Fratello? Bene, ecco la polemica. Pur essendo amata dal pubblico, è stata sconfitta al televoto da Luigi Mario Favoloso con il 51% dei voti. Un esito sibillino che nessuno si aspettava, tanto che in molti hanno gridato al complotto. A Pomeriggio 5, quindi, Barbara D’Urso è dovuta per forza intervenire sulla vicenda e ha fatto chiarezza, ribadendo che non c’è stato alcun voto truccato. La conduttrice ha ...