Telethon | Zaia | grazie al grande cuore dei veneti e ai suoi ricercatori

sportfair

(Di giovedì 17 maggio 2018) Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – ‘Sono orgoglioso delladimostrazione di solidarietà e di sensibilità verso la ricerca che hanno dato icon le loro donazioni a. Se il Veneto è la prima regione d’Italia per finanziamenti ai progetti di ricerca in rapporto al numero di abitanti, è perché la solidarietà sta nel Dna deisoprattutto quando la destinazione è trasparente e di importanza vitale come la ricerca per sconfiggere le malattie genetiche rare”. Il presidente della Regione Veneto Lucaplaude agli esiti della raccolta fondi resi noti dalla Fondazioneche evidenziano come, dal 1991 ad oggi, ai laboratori di ricercasiano arrivati 45 milioni raccolti dalle libere donazioni di cittadini e imprese.‘Sanità e ricerca stanno nelle corde deida sempre ‘ ricorda il presidente ‘ come dimostra la ...