Telecom Italia | la nuova era inizia con la cassa integrazione straordinaria per 29mila

Telecom Italia analisti mantengono giudizi positivi dopo trimestrale : Gli analisti mantengono una view positiva spiegando che "negli ultimi giorni il titolo ha frenato a causa soprattutto dell'incertezza della politica in Italia". Anche gli analisti di Banca Imi ...

Telecom Italia - i Berlusconi iniziano a monetizzare la perdita di controllo dei francesi : Proprio nelle ore in cui a Roma si tratta la nascita di un governo politico, a Milano la famiglia Berlusconi inizia a monetizzare la fine del controllo di Tim da parte di Vivendi. Mediaset ha infatti annunciato di aver stretto un accordo strategico con l’ex monopolista finalizzato a trasmettere i canali in chiaro del Biscione su Tim Vision, la pay tv della compagnia telefonica. L’operazione permetterà al gruppo di Cologno Monzese di ...

Caduta vertiginosa di Telecom Italia sul mercato : Aggressivo avvitamento per la compagnia telefonica , che tratta in perdita del 3,23% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Telecom rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Golden Power Tim/ Dal Governo multa di 74 - 3 milioni per Telecom Italia : Golden Power, Telecom Italia è stata multata dal Governo Italiano per una cifra di 74,3 milioni di euro per violazione degli obblighi di notifica alla normativa in materia

Telecom Italia - la maledizione è davvero finita? : L'ingresso in campo, in una fase politica molto incerta e confusa, della Cdp farà discutere a lungo ma gli schemi ideologici sul ruolo dello Stato in economia e in Telecom non sembrano i più adatti a ...

Telecom ITALIA/ Come hanno votato i fondi tra Elliott e Vivendi : TELECOM ITALIA, Come hanno votato i fondi nell'assemblea degli azionisti di Tim che ha visto il Fondo Elliott battere Vivendi, ottenendo 10 posti nel cda

TIM/ Il caos dopo il ribaltone di Elliott in Telecom Italia : L'ordine non regna in Tim. Anzi: in Telecom Italia, come tutti stanno in queste ore ricominciando a chiamare l'azienda dopo la vittoria di Elliott in assemblea.

Telecom Italia - Eliott vince la battaglia sul cda ma liquidare Bollorè costa caro. La storia del raider lo insegna : La perdita del controllo sul consiglio di amministrazione di Telecom Italia non frena Vivendi che non intende affatto disimpegnarsi da Tim. “Saremo molto attenti e vigili affinché la strategia non cambi”, ha commentato a caldo il direttore della comunicazione del gruppo francese. Quanto alla possibilità di uscire di scena, ha ricordato che “siamo un azionista di lungo termine”. Tanto più che, avendo perso alla conta dei ...

Telecom Italia - la Cassa Depositi e Prestiti decisiva nel consegnare il timone agli amici di Fininvest : Il fondo Elliott conquista il timone di Telecom Italia. Con il 49,8% dei voti gli attivisti vicini a Fininvest hanno surclassato i francesi di Vivendi in assemblea di Tim consegnando il consiglio di amministrazione alla lista capitanata da Fulvio Conti. Battuta, per poco, la lista di Vivendi, che ha preso il 47,18% dei voti. Gli astenuti sono stati il 2,38%. In cda entrano quindi i nomi della lista Elliott: oltre all’ex numero uno ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Ferrari a +7 - 2% - Telecom Italia a +2% (4 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi attende diversi dati macroeconomici. Quelli più interessanti sono in arrivo dagli Usa.

Telecom ITALIA/ Elliott dà supporto al piano di Genish per Tim e vede possibilità di dividendo : TELECOM ITALIA, il fondo Elliott esprime sostegno ad Amos Genish e al suo piano su Tim. Si avvicina lo scontro con Vivendi nell'assemblea in programma tra pochi giorni

Sawiris : media - vuole cedere investimenti Telecom in Italia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Sawiris : cede investimenti Telecom in Italia : Il miliardario egiziano Naguib Sawiris ha detto che progetta di ritirarsi completamente dagli investimenti nelle telecomunicazioni anche in Italia,...

Telecom Italia - l’uomo di Bollorè entra in cda ma Vivendi perde la partita sul collegio sindacale : Mentre Vincent Bolloré affronta a Nanterre i guai giudiziari del suo gruppo, a Milano incassa una magra consolazione in Telecom Italia con l’ok al bilancio 2017 e la nomina del manager di fiducia Amos Genish ai vertici dell’ex monopolista. Una notizia che arriva proprio mentre Mediaset festeggia il ritorno all’utile. Tre storie, quella di Vivendi, di Telecom e di Mediaset, unite da un unico filo rosso: la guerra per il ...