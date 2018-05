Tav | Lega-M5S valutano lo stop Ma la Ue | Mantenete gli impegni

M5S-Lega - contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Novità su flat tax e reddito di cittadinanza : Nell'ultima bozza rilasciata dal tavolo tecnico e vistata dai leader Salvini e Di Maio, cancellato ogni riferimento alla moneta unica. Rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le Novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo (due anni). Sul premier trattativa a oltranza. L'affondo di ...

Contratto M5S-Lega - asili nido solo ai figli degli italiani. Salta lo stop alla Tav : ?Continua il lavoro di messa a fuoco del programma del governo M5S-Lega. Le ultime novità concordate fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini riguardano in particolare gli asili nido che saranno...

Governo Lega-M5S - dalla bozza scompare lo stop alla Tav : l’alta velocità si farà : dalla bozza del contratto di Governo redatta da Lega e Movimento 5 Stelle è scomparso lo stop alla Tav: "Con riguardo alla Linea ad Alta velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”, si legge ora nel documento.Continua a leggere

Contratto M5S-Lega : affondo sul jobs act : «Crea precarietà». Salta lo stop ai lavori della Tav : Nella bozza del Contratto di governo "corretta" da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in possesso dell'Adnkronos, spunta un affondo sul jobs act del governo Renzi. «Particolare...

Ambiente - terzo valico Tav - Terra dei Fuochi : il M5s si inchina alla Lega : Dal terzo valico del Tav alla Terra dei Fuochi, nell'accordo tra Lega e M5S sono molti i punti di contraddizione con le battaglie portate avanti dai grillini negli ultimi anni. I comitati insorgono dal Nord al Sud e tra gli eletti si rischia un esodo.Continua a leggere

Nuova battaglia legale Apple vs Samsung - sTavolta la cifra raggiunge il miliardo di dollari : Nuovi guai per Samsung da parte di Apple, la società californiana chiede un grosso risarcimento dalla rivale coreana! L'articolo Nuova battaglia legale Apple vs Samsung, stavolta la cifra raggiunge il miliardo di dollari proviene da TuttoAndroid.

Lega-M5s : meno Ue - no massoni - no Tav Leggi il contratto chiuso ieri sera : Su Affaritaliani.it il contratto di governo chiuso mercoledì sera alle 19. Fisco, vaccini, migranti, trattati Ue: ecco che cosa prevede l'ultima versione dell'accordo tra Cinquestelle e Lega prevede Segui su affaritaliani.it

Meno Ue - no massoni - no Tav Ecco la bozza finale Lega-M5s Leggi il contratto chiuso ieri sera : Su Affaritaliani.it il contratto di governo chiuso mercoledì sera alle 19. Fisco, vaccini, migranti, trattati Ue: Ecco che cosa prevede l'ultima versione dell'accordo tra Cinquestelle e Lega prevede Segui su affaritaliani.it

Governo M5S - Lega : Tavolo chiuso - ecco i punti del contratto : ... come dichiarato da Alfonso Bonafede ad incontro concluso, si cercherà ora di arrivare ad 'una soluzione politica per la premiership', come confermato da Di Maio, che non vuole tecnisi. E tra i ...

“Sì a Tav e Tap : i Cinque stelle non possono bloccare tutto” - dice Picchi (Lega) : Roma. All’uscita dalle consultazioni al Quirinale, lunedì scorso, Matteo Salvini era parecchio accigliato per la piega presa dal confronto con i Cinque stelle. Sottolineava le differenze e le incompatibilità con il M5s su alcuni punti, tra cui giustizia, immigrazione e infrastrutture. Non esattament

Governo - elezioni anticipate : l'ipotesi da fantascienza sul Tavolo del presidente senza il governo Lega-M5s : Se fallisse la trattativa tra M5s e Lega , tornerebbe l'incubo di elezioni in estate. Luglio? No, peggio. Secondo un retroscena di Ugo Magri sulla Stampa , in Parlamento si starebbe facendo strada la ...

Chiuso Tavolo M5s-Lega per il governo : nel contratto non c'è l'uscita dall'euro : ...che grazie al dialogo con la Lega "abbiamo messo a punto nuove procedure per il dialogo con la Ue sia per la delegazione tecnica da portare" a Bruxelles a supporto della delegazione politica. PIU ...

Governo - Di Maio-Salvini : "Passo di lato per uscire da stallo"/ Tavolo Lega-M5S : no a tecnici per i ministeri : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:13:00 GMT)

GOVERNO - DI MAIO-SALVINI “PASSO DI LATO PER USCIRE DA STALLO”/ Video - Tavolo Lega-M5s : oggi si chiude : GOVERNO M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di GOVERNO, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:57:00 GMT)