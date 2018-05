Taranto Incidente all’Ilva | morto Angelo Fuggiano della ditta Ferplast

Ilva di Taranto - incidente mortale sul lavoro : operaio 28enne muore colpito dal cavo di una gru : Angelo Fuggiano lavorava per un'azienda appaltatrice alla manutenzione delle gru: l' incidente è avvenuto nell'area portuale mentre nello stabilimento era in...

Ilva di Taranto - incidente mortale sul lavoro : operaio muore colpito dal cavo di una gru : La vittima lavorava per un'azienda appaltatrice alla manutenzione delle gru: l' incidente è avvenuto nell'area portuale mentre nello stabilimento era in corso...

Incidente mortale a Taranto - perde la vita un motociclista : Incidente mortale oggi a Taranto. Tragedia questa mattina in via Vizzarro, località San Vito. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una Chevrolet Matiz e una moto di grosso cilindrata. Niente da fare per il...