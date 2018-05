Tanti big del calcio a ' Premio Cesarini'

'Il Miracolo' - la serie fa il boom di ascolti e tra i fan Tanti big : '#IlMiracolo crea dipendenza!!! davvero #Ammaniti in full effect', parola di Lorenzo Jovanotti. È solo l'ultimo in ordine di tempo dei commenti social su 'Il Miracolo', la serie Sky firmata da Niccolò ...

Napoli col rischio di perdere Sarri e Tanti big : futuro nebuloso : Il Napoli va in pezzi? Le indiscrezioni di mercato non mancano, anzi abbondano a partire da domenica scena, ovvero dalla sconfitta netta sul campo della Fiorentina che ha compromesso la corsa verso lo scudetto di Hamsik e compagni. Sarri, in assenza di un progetto chiaro per il futuro, sarebbe pronto ad andar via, scegliendo persino la strada delle dimissioni per liberarsi dalla clausola rescissoria che accompagna il suo contratto....Continua a ...

Hi tech e biglietti aerei - Tanti i premi con i programmi fedeltà delle carte credito : Roma, 26 apr. (Labitalia) – Oggetti Hi-tech e biglietti di linee aeree e ferroviarie. Ma anche prodotti di moda e utensili da cucina, oggetti per l’arredamento della casa e il tempo libero. E perché no, donazioni ad enti di ricerca e organizzazioni di volontariato. E’ il ‘mondo’ dei premi a cui si può accedere facendo acquisti con le carte di credito e accumulando così punti. Una strada, quella dei premi per la ...

Hi tech e biglietti aerei - Tanti i premi con i programmi fedeltà delle carte credito : Come il programma internazionale 'Mastercard Priceless Cities' con il quale i consumatori possono accedere a esperienze uniche a Roma, Milano e nelle più belle città del mondo. Tante le opportunità ...

Calciomercato Serie C - Tanti big in scadenza : la situazione di Di Piazza Video : La #Serie C è entrata nella fase finale e attesa della regular season, ma gia' ci sono le prime notizie di #Calciomercato pronte ad esplodere sulle varie riviste o sui siti sportivi. In realta', come ogni anno, le prime notizie arrivano dai calciatori in scadenza e forse mai come questa volta in Serie C sono tantissimi davvero e non mancano i big che dal 30 giugno prossimo saranno svincolati e liberi di accasarsi con qualsiasi altra squadra. Il ...

Calciomercato Serie C - Tanti big in scadenza : la situazione di Di Piazza : La Serie C è entrata nella fase finale e attesa della regular season, ma già ci sono le prime notizie di Calciomercato pronte ad esplodere sulle varie riviste o sui siti sportivi. In realtà, come ogni anno, le prime notizie arrivano dai calciatori in scadenza e forse mai come questa volta in Serie C sono tantissimi davvero e non mancano i "big" che dal 30 giugno prossimo saranno svincolati e liberi di accasarsi con qualsiasi altra squadra. Il ...

Pino Daniele Tributo 2018 : canTanti - ospiti e biglietti : Il concerto evento 'Pino è' rappresenta un modo per rendere omaggio all'indimenticabile Pino Daniele e si svolgerà allo Stadio San Paolo di Napoli il 7 giugno 2018. Ancora una volta la città partenopea intende ricordare l'artista scomparso nel 2015 con un grande Tributo a cui hanno aderito numerosi cantanti e musicisti italiani. Le novità però non sono ancora finite. Oltre ai nomi dei cantanti e degli ospiti di "Pino è" ed a tutti i dettagli ...

I canTanti alla Partita del Cuore di Genova - da Ermal Meta a Benji e Fede e Il Volo : info e biglietti in prevendita : I nomi dei cantanti alla Partita del Cuore di Genova: la Nazionale cantanti sfiderà il prossimo 30 maggio i Campioni del Sorriso, in una serata di solidarietà allo stadio Ferraris di Genova. Giunta quest'anno alla 27esima edizione, la Nazionale cantanti si svolgerà mercoledì 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris a Genova: l'evento è completamente dedicato a Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo. Il ricavato dalla vendita dei biglietti, ...

Canoa velocità - nel fine settimana le selezioni per far parte della Nazionale. Tanti big pronti a scendere in acqua a Mantova : Si alza il sipario a Mantova sulla stagione della Canoa velocità: domani e sabato selezioni per formare la squadra nazionale italiana in vista della prima tappa di Coppa del Mondo in programma a Duisburg, in Germania, nell’ultimo fine settimana di maggio. Sarà una somma di tempi a determinare la classifica che porterà alla selezione conclusiva: per il K1 femminile saranno addirittura tre le distanza da affrontare (500, 200 e 350 metri, con ...

Triathlon - World Cup 2018 : a New Plymouth cinque azzurri in gara. Tanti big in vista dei Giochi del Commonwealth : Una tappa di avvicinamento ai Giochi del Commonwealth: così è vista dagli atleti dei Paesi che facevano parte del vecchio impero britannico la gara di World Cup di Triathlon che si terrà nella notte italiana tra sabato e domenica a New Plymouth, in Nuova Zelanda, alla quale prenderanno parte anche cinque azzurri. Tra le donne la favorita numero uno è la statunitense Kirsten Kasper, che nella primissima parte di stagione ha centrato il quarto ...

L’ultimo concerto di Elio e le storie tese al Collisioni Festival con Tanti amici : biglietti in prevendita su TicketOne : L'ultimo concerto di Elio e le storie tese si terrà al Collisioni Festival di Barolo (Cuneo). Ad annunciarlo sono stati gli stessi Elii in diretta su RTL 102.5 nel pomeriggio di oggi. Il gruppo ha una data di scadenza che è quella del 30 giugno e finalmente oggi è stato annunciato l'ultimo evento live: al Collisioni Festival. Il 29 giugno, nel corso dell'ultimo concerto di Elio e le storie tese al Collisioni Festival, tanti saranno gli ospiti ...

“Sono il principe Alberto di Monaco”. La chiamata choc - attraverso WhatsApp. A riceverla - a sorpresa - in Tanti - tutti rimasti sbigottiti. E si scopre cosa c’era dietro quella conversazione bizzarra : Un po’ come la trama di qualche strampalato film d’azione, di quelli che vede improbabili criminali tentare di organizzare la truffa della loro vita con risultati solitamente tragicomici. La sceneggiatura è più o meno quella, con un gruppo che si spacciava per alte personalità del Principato di Monaco cercando così di entrare in contatto e intrattenere relazioni personali, attraverso sms o comunicazioni video tipo WhatsApp, ...