Take-Two | non sono previsti annunci per nuovi giochi all' E3 2018 e un titolo molto

(Di giovedì 17 maggio 2018) Durante la conference call finanziaria di-Two per l'anno fiscale terminato il 31 marzo, il presidente della compagnia Karl Slatoff ha parlato dei piani per l'E3.Come riporta Dualshockers, per essere più precisi ha parlato della mancanza di piani di-Two per l'E3, almeno per quanto riguarda i. Slatoff ha confermato che l'editore, che include 2K Games e Rockstar Games, non prevede di mostraretitoli allo show di Los Angeles.Ciò avviene subito dopo che la società ha rivelato che un "atteso da uno dei più grandi franchise 2K" è stato rinviato all'anno fiscale 2020, il che significa tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Mentre non è stata ricevuta alcuna conferma ufficiale da-Two, si ritiene che questo gioco sia Borderlands 3. Già in un altro articolo si parlava di questo attesoe della sua possibile assenza alla fiera di Los ...