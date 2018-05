Sviluppo sostenibile | Giovannini | «Incalzeremo il nuovo governo»

Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile : Un Festival che dura 17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu, con oltre 600 appuntamenti in tutta Italia tra convegni, dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, flashmob, che coinvolgeranno il mondo dell’economia, dell’impegno sociale, della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dello sport. Dal 22 maggio al 7 giugno è in programma la seconda ...

Festival italiano dello Sviluppo sostenibile : dal 22 maggio al 7 giugno oltre 500 eventi su tutto il territorio nazionale : Prende il via la seconda edizione del Festival italiano dello sviluppo sostenibile. La manifestazione, che si svolgera` in tutta Italia dal 22 maggio al 7 giugno, conta gia` oltre 500 eventi su tutto il territorio nazionale ed è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), che con i suoi oltre 180 aderenti e` la piu` grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia per diffondere la cultura ...

Side events Festival dello Sviluppo sostenibile 2018 : il 30 Maggio a Milano : Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018, la Conferenza europea su “SDGs, Clima e il futuro dell’Europa” sarà preceduta il 30 Maggio da due Side event. Making the SDGs: Green Economy and Gender Equality (SDG5) as a Connecting Glue Il dibattito, organizzato da CEE Network for Gender Issues vuole affrontare le sfide sociali ed economiche quotidianamente incontrate da agricoltori biologici e dalle donne dopo la Grande ...

Gruppo FS a Toronto al Women's Forum per Sviluppo sostenibile delle città : Teleborsa, - "La realizzazione di Smart Cities , che riducano l'impatto ambientale in termini concreti e misurabili, è oggi una scelta obbligata. La sostenibilità - nella sua triplice dimensione ...

Sviluppo sostenibile : parte da Bologna il tour nazionale “2018 : Clima di cambiamento” : parte l’11 maggio da Bologna il tour nazionale “2018: Clima di cambiamento”, l’iniziativa dedicata alla promozione dello Sviluppo sostenibile tra le nuove generazioni attraverso giornate a tema con talk e laboratori didattici interattivi. Il tour “2018: Clima di cambiamento” si articola in 9 tappe (le prossime saranno Firenze, Milano, Bari, Palermo, Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone) all’interno di Istituti scolasti di ...

Giornata della Terra - Oxfam : “Perseguire uno Sviluppo sostenibile ogni giorno” : “Perseguire uno sviluppo sostenibile, in grado di conciliare il benessere dell’uomo con quello dell’ambiente. In occasione della #GiornataMondialedellaTerra vogliamo ricordarlo, ma noi cerchiamo di farlo ogni giorno. #SiamoOxfam #EarthDay“: questo il tweet odierno di Oxfam Italia. L'articolo Giornata della Terra, Oxfam: “Perseguire uno sviluppo sostenibile ogni giorno” sembra essere il primo su Meteo Web.

Se l'Italia investe sullo Sviluppo sostenibile : L'ultimo saggio di Enrico Giovannini invita a guardare all'Agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile nel mezzo della crisi politico-economica italiana. GIANNI CREDIT(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 05:45:00 GMT)Se la Cdp rilancia l'interesse pubblico e nazionale, di G. CreditI numeri della politica e quelli dell'economia, di G. Credit

Sviluppo sostenibile per l'Alto Medio Sannio - Lombardi e Veneziale in tour : "Abbiamo un progetto di Sviluppo che nasce da obiettivi concreti e già in parte raggiunti con la Riserva Mab UNESCO, che passa per la valorizzazione dell'agricoltura come una risorsa per l'economia, ...

Festival dello Sviluppo sostenibile 2018 : dal 22 maggio al 7 giugno 2018 centinaia di eventi in tutta Italia : Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 con centinaia di eventi in tutta Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e mobilitare la società Italiana per realizzare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel nostro Paese. L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 180 organizzazioni del mondo economico e sociale, ...

TV - Rai3 : a “Quante Storie” l’obiettivo dello Sviluppo sostenibile del pianeta : La data fissata dall’Onu per raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del pianeta è l’anno 2030. Dalla fame alla povertà, dal clima alle guerre, sono molti i problemi da superare, tanto da far pensare che confidare in un mondo migliore sia solo un’utopia. Ma è davvero così? Se ne parla a “Quante Storie” di lunedì 26 marzo con l’economista e statistico Enrico Giovannini, intervistato da Corrado Augias, in onda alle ...

10 tavoli per 100 anni di Sviluppo sostenibile nel sito Arexpo : mi-lorenteggio.com, Milano, 15 marzo 2018 - L'avvio della realizzazione del Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione nell'area Expo significa la nascita a Milano di un nuovo polo mondiale della ricerca e dei servizi nelle scienze della vita. Un progetto che potrà diventare ...