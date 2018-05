Suzuki annuncia i risultati finanziari per l’esercizio 2017

MotoGp Suzuki - Brivio : «A Jerez potremmo annunciare la firma del contratto con Rins» : TORINO - Davide Brivio, team manager della Suzuki si sta ancora godendo il bel podio dell'Argentina di Alex Rins come confessa in un'intervista a Sky Sport: ' Il podio di Alex lo vivo come l'inizio di un cammino con un giovane col quale vogliamo costruire il nostro futuro e lavorare in prospettiva. Ci piace il suo approccio alle gare. Altri ...