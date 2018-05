Surface Laptop | migliorata la compatibilità con il Surface Dock

surface-phone

(Di giovedì 17 maggio 2018) Microsoft ha recentemente rilasciato un nuovo firmware per ilpochi giorni fa ma, a quanto pare, non è l’unico previsto per questo mese. Un altro aggiornamento è stato pubblicato, infatti, durante la giornata di ieri ed è disponibile al download per tutti coloro che hanno installato già Windows 10 April Update. La nuova versione del firmware introduce soltanto dei piccoli miglioramenti per quanto riguarda lacon il, mentre non risultano esserci ulteriori novità relative alla prestazioni oppure alla batteria del dispositivo. Il driver aggiornato è il classicoAggregator che arriva così alla numerazione 135.2139.257.0. Download Per installare subito il nuovo firmware, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > Aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”.