Su Play Chairs Store una marea di sconti su una vastissima gamma di prodotti per il

(Di giovedì 17 maggio 2018) Se siete amanti dei titoli racing e siete alla ricerca della postazione giusta per giocare ai vostri titoli di corse preferiti, forse abbiamo la notizia che fa per voi!Infatti, sul sito disono comparse delle pazzesche offerte su unadiche includono, appunto, poltrone dedicate al gaming, ma anche postazioni con volante e pedali per i racing game e interessantissimi bundle.Ad esempio la postazioneseat Air Force, viene proposta con uno sconto del 79% a 119.00 Euro, anziché 559.00 Euro. O, ancora, il set Logitech G29 Driving Force (EU Model) For PS3 + PS4 + PC Ready T può essere vostro per 126.00 Euro, con uno sconto del 77% sul prezzo iniziale fissato a 553.51 Euro.Read more…