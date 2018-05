Stupro di Sorrento | il racconto della turista su Chi l' ha visto? | Mi

Turista violentata a Sorrento : «Erano in dieci». Tutti licenziati - su Whatsapp si scambiavano i video dello Stupro : Il suo è stato un incubo terribile, terminato - ma solo in parte - ieri, quando cinque persone sono state arrestate per ciò che accadde quella notte. La Turista inglese stuprata a...

Stupro di Sorrento - nella chat "Cattive abitudini" - le risate dei violentatori : "L'avete fatto sul mio lenzuolo" : Nel 2016, una turista inglese in vacanza sulla costiera amalfitana sarebbe stata prima narcotizzata e poi violentata. Le indagini hanno portato alla scoperta di una chat di WhatsApp, denominata "Cattive abitudini", attraverso i telefonini sequestrati al personale maschile della struttura, nella quale gli autori dello Stupro commentavano l'accaduto, scambiandosi messaggi e perfino foto scattate alla donna durante le violenze. Si legge sul ...

“Ecco in quanti l’hanno violentata”. Stupro di Sorrento - non solo 5 uomini : sviluppi orribili del caso : Incubo per una turista inglese, drogata e violentata da un branco mentre era in vacanza a Sorrento. Cinque persone, dipendenti di un albergo in cui la vittima alloggiava, sono state arrestate questa mattina dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, con l’aggravante dell’uso di sostanza stupefacente. I fatti risalgono all’ottobre 2016. Durante l’ultima sera di permanenza della donna in un noto ...