Studentessa a Verona costretta ad aborto in Pakistan. Farnesina indaga : Studentessa a Verona costretta ad aborto in Pakistan. Farnesina indaga La ragazza, maggiorenne, sarebbe stata portata nel Paese d'origine per partecipare al matrimonio del fratello. Lì sarebbe poi stata segregata e costretta all'aborto. Era incinta di un ragazzo italiano. Il ministero degli Esteri avvia verifiche a ...

Pakistan - Studentessa prigioniera : “Costretta ad abortire”/ 20enne di Verona sparita da mesi : Pakistan, studentessa prigioniera: “Costretta ad abortire”. 20enne di Verona sparita da mesi, i compagni di classe temono che la stessa ragazza possa fare una brutta fine(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:11:00 GMT)

Verona - Studentessa di origini pakistane denuncia : “Costretta ad abortire dai miei genitori. Legata a un letto e sedata” : Era rimasta incinta del suo ragazzo, un compagno che frequenta la sua stessa scuola, e aveva deciso di tenere il bambino. Ma i genitori non erano d’accordo. Perciò hanno portato la giovane studentessa 20enne – di origini pakistane ma residente a Verona – nel loro Paese e l’hanno costretta ad abortire. Secondo il Corriere del Veneto, inoltre, la ragazza aveva già denunciato il padre per maltrattamenti lo scorso anno ed era ...

Farah - la Studentessa di Verona riportata in Pakistan dai genitori e costretta ad abortire : Verona - Un altro amore occidentale negato per una ragazza pachistana residente in Italia. Dopo la terribile vicenda di Sana , la 25enne di Brescia uccisa in Pakistan dal padre e dal fratello perché ...

Meningite - caso in una scuola di Verona/ Studentessa ricoverata : avviata la profilassi : Una Studentessa dell'istituto tecnico di Lorgna-Pindemonte (Verona) di corso Cavour, è stata ricoverata all'ospedale per Meningite da meningococco. Per fortuna è fuori pericolo(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:54:00 GMT)