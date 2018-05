Striscia di Gaza - raid Israele contro postazioni di Hamas : Mezzi aerei e di terra dell'esercito israeliano hanno attaccato postazioni di Hamas in tutta la Striscia di Gaza con numerosi missili. Lo rendono noto i media palestinesi citati dal Jerusalem Post. ...

Gaza - alta tensione fra Israele e Turchia. Collasso sanitario nella Striscia : Adesso però le relazioni sono tornate ai minimi: l'evoluzione della guerra in Siria ha spinto Ankara a riavvicinarsi a Mosca, e ora Erdogan sembra deciso a prendere la testa del mondo musulmano per ...

Striscia di Gaza : ambasciatore porta pena : "Ambasciator non porta pena" è un vecchio proverbio che proprio non è adatto a descrivere la situazione attuale della Striscia di Gaza. Nella storia e perfino nelle regole militari scritte o non scritte il ruolo dell'ambasciatore è sempre stato rispettato. Il diplomatico è colui che tratta, che utilizza la massima precauzione quando parla, che pesa qualsiasi azione prima di compierla, che dosa le proprie reazioni per non provocare ...

Gaza - Israele uccide 61 palestinesi sulla Striscia/ Usa - “morti sono colpa di Hamas” : Striscia di Gaza, scontri con Israele: si teme mattanza dopo Gerusalemme con la "Nakba" che ricorre oggi. Morta neonata palestinese, Hamas invita all'Intifada: Turchia ritira ambasciatore(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:40:00 GMT)

SCONTRI A GAZA : ALTRI MORTI SULLA Striscia/ Turchia caccia ambasciatori Usa e Israele : scatta indagine Onu : STRISCIA di GAZA, SCONTRI con Israele: si teme mattanza dopo Gerusalemme con la "Nakba" che ricorre oggi. Morta neonata palestinese, Hamas invita all'Intifada: Turchia ritira ambasciatore(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:35:00 GMT)

Striscia di Gaza - la risposta palestinese a Israele/ Contro Ambasciata Usa - “Libereremo la nostra terra" : Striscia di Gaza, scontri con Israele: si teme mattanza dopo Gerusalemme con la "Nakba" che ricorre oggi. Morta neonata palestinese, Hamas invita all'Intifada: Turchia ritira ambasciatore(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:18:00 GMT)

GAZA - NEONATA PALESTINESE MORTA NELLA Striscia/ Israele - nuovi scontri per la Nakba : Usa “resta processo pace” : STRISCIA di GAZA, scontri con Israele: si teme mattanza dopo Gerusalemme con la "Nakba" che ricorre oggi. MORTA NEONATA PALESTINESE, Hamas invita all'Intifada: Turchia ritira ambasciatore(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:30:00 GMT)

Gerusalemme - apre ambasciata Usa : rivolta nella Striscia di Gaza - 43 morti/ Turchia e Iran condannano Israele : Donald Trump manderà video-messaggio per apertura ambasciata Usa a Gerusalemme: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. 41 morti e scontri a Gaza: rivolta palestinesi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:50:00 GMT)

Gaza : raid aereo Israele nella Striscia : ANSAmed, - Gaza, 14 MAG - Un aereo da combattimento israeliano ha colpito con almeno un missile un obiettivo nel Nord della Striscia. Lo riferiscono fonti locali. In precedenza l'aviazione aveva già ...

Mo : scontri tra Striscia di Gaza e Israele - 16 palestinesi uccisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Almeno 16 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza : Dai soldati israeliani, durante le proteste in corso contro l'apertura dell'ambasciata americana a Gerusalemme The post Almeno 16 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Gerusalemme - apre l’ambasciata Usa : “Sedici morti nella Striscia di Gaza” : Il giorno in cui lo Stato di Israele festeggia i 70 anni dalla sua nascita è il giorno scelto dagli Usa per aprire l’ambasciata Usa a Gerusalemme su decisione di Donald Trump. Un evento che ha ulteriormente innalzato la tensione nell’area. Sono già sedici i palestinesi “uccisi in attacchi sionisti” – tra cui un 14enne – e 500 i feriti secondo il portavoce del ministero della Sanità del governo di ...

Ci sono nuove proteste nella Striscia di Gaza - sono stati uccisi almeno cinque palestinesi : Questa mattina sono iniziate nuove proteste nella Striscia di Gaza, al confine con Israele. Le proteste sono state organizzate contro lo spostamento dell’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, e in occasione della vigilia della Nakba, la “catastrofe”, cioè il The post Ci sono nuove proteste nella Striscia di Gaza, sono stati uccisi almeno cinque palestinesi appeared first on Il Post.

Israele lancia razzo sulla Striscia di Gaza : colpito tunnel Hamas : Israele lancia razzo sulla Striscia di Gaza: colpito tunnel Hamas Israele lancia razzo sulla Striscia di Gaza: colpito tunnel Hamas Continua a leggere L'articolo Israele lancia razzo sulla Striscia di Gaza: colpito tunnel Hamas proviene da NewsGo.