Stretta finale sul premier Quali sono i nomi sul tavolo

Stretta finale sul premier. I nomi sul tavolo : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono al lavoro a Montecitorio, negli uffici del M5s, per definire i punti rimasti in sospeso nell’accordo sul programma di governo. Secondo quanto riporta il Corriere, c’è il nome o la rosa di nomi da indicare a Mattarella per la premiership. In pole sembra esserci l'ipotesi che vede un premier M5s, e tra le opzioni più probabili quella di Luigi Di Maio o Alfonso ...

Stretta finale per contratto di governo. Di Maio : 'Oggi forse chiudiamo'. Torna ipotesi staffetta : Dopo il pessimismo che si era diffuso ieri i leader di Lega e M5s annunciano di essere a un passo dal traguardo. Anche Salvini, come i pentastellati, prima 'di partire' consulterà la propria base per ...

I due leader/ Il finto ottimista e il vero pessimista alla Stretta finale : Il sorriso è sparito. Sulle labbra di entrambi. E il mezzo, in questo caso i due volti di Di Maio e Salvini, è il messaggio. Per dirla alla McLuhan. E qui va per forza citato lo sfottò di Flaiano ...

Di Maio e Salvini alla Stretta finale : "Stiamo scrivendo la storia" - premier di alto profilo politico : "Ci sono buone possibilità diconvergenza sulla scelta del premier e un'alta percentuale chesi tratti di un nome di alto profilo politico" dicono i pentastellati. Possibile chiusura del "contratto" oggi.

Intesa Sanpaolo alla Stretta finale per vendere 11 miliardi di sofferenze e la loro piattaforma di gestione a Intrum : MILANO - Dopo quasi un semestre di trattative siamo a una svolta per la cessione di sofferenze su 10,8 miliardi di euro di crediti erogati da Intesa Sanpaolo, e della loro piattaforma gestionale. L'...

DIRETTA /Virtus Bologna Cantù (83-88 finale) streaming video e tv : Cantù di Stretta misura (basket Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Cantù streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaDozza per la 25^ giornata(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:26:00 GMT)

Ilva - non c'è la Stretta finale nuovo incontro il 4 aprile : Nessuno avvio di una stretta finale. Non nascondono la loro delusione i sindacati al termine dell'incontro al Mise sull'Ilva. Dopo un mese di riflessione, la situazione non è cambiata: non c'è ancora ...

Stretta finale per i capigruppo - ecco i nomi in ballo per le nomine : ROMA. Per una volta uniti, almeno nella scelta dei capigruppo: è la missione del giorno per il Pd, che come tutti gli altri partiti rappresentati in Parlamento ha ormai ventiquattrore per scegliere a ...