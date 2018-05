Strage Gaza - Erdogan : "L'Onu è finita - il mondo rischia il caos" : Il leader turco: "Non permetteremo che Gerusalemme sia usurpata da Israele. Sosterremo la lotta dei nostri fratelli palestinesi"

La Strage dei manifestanti a Gaza - in foto : La tensione in Medio Oriente è di nuovo alle stelle, dopo che ieri, a seguito delle manifestazioni di protesta nella Striscia di Gaza per la decisione degli Stati Uniti di spostare la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme in occasione dei 70 anni dalla nascita dello Stato di Israele, 61 persone tra uomini, donne e bambini – e tra loro una neonata di appena 8 mesi – sono rimaste uccise. L’esercito israeliano è intervenuto con gas ...

La Turchia ha espulso l’ambasciatore israeliano ad Ankara - per la Strage di Gaza : Il governo turco ha annunciato l’espulsione dell’ambasciatore israeliano in Turchia, Eitan Naeh, come gesto di protesta per l’uccisione di decine di manifestanti palestinesi nella Striscia di Gaza. La Turchia era già stata molto critica nei giorni scorsi verso la decisione del The post La Turchia ha espulso l’ambasciatore israeliano ad Ankara, per la strage di Gaza appeared first on Il Post.

Strage a Gaza - 59 morti - anche una neonata : Violenti scontri fra manifestanti ed esercito israeliano a Gaza e in Cisgiordania ieri nel giorno in cui si è inaugurata l'ambasciata americana a Gerusalemme e si sono celebrati i 70 anni della ...

Strage di Gaza : le reazioni del mondo : Sempre da parte del mondo Onu, il comitato per l'Eliminazione della discriminazione raziale si è definito 'allarmato dallo sproporzionato uso della forza dimostrato dalle forze di sicurezza ...

Strage a Gaza nel giorno dell'apertura dell'ambasciata : oltre 50 morti : Poi l'appassionato discorso di Netanyahu: "Questa è storia" "Non abbiamo migliori amici al mondo che gli Usa". Il premier israeliano Benyamin Netanyahu inizia così il suo appassionato discorso. "...

Ambasciata americana a Gerusalemme - Strage di Palestinesi a Gaza : 16 morti e centinaia di feriti : La storica decisione di Donald Trump diventa operativa, mentre nella Striscia scoppia la rabbia: almeno 16 vittime Palestinesi e 600 feriti

A Gaza 16 morti in due giorni. E la Marcia diventa una Strage : È salito fino a sedici il numero delle persone uccise in scontri con l'esercito israeliano che si sono verificati ieri, nel Giorno della Terra, quando in centinaia hanno risposto all'invito di Hamas, che chiedeva di scendere in strada e protestare, per ricordare il giorno in cui le terre palestinesi vennero confiscate da Tel Aviv.Un numero a cui si devono aggiungere centinaia di feriti, confermato dall'ambasciatore palestinese alle Nazioni ...

Gaza - Israele dopo la Strage : pronti a colpire oltre il confine : Resta alta la tensione dopo la strage al confine tra Israele e la Striscia di Gaza. Tel Aviv fa sapere che, se la violenza continuerà, l'esercito è pronto a colpire i militanti anche al di là della frontiera. L'avvertimento arriva dal generale Ronen Manelis, portavoce militare, dopo la marcia di migliaia di palestinesi durante la quale 15 persone sono rimaste uccise dai soldati israeliani.