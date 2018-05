Star Fox Grand Prix | Nuovi rumors sul racing game della volpe

Star Fox Grand Prix potrebbe veramente essere in cantiere : Retro Studios sarebbe veramente alle prese con un nuovo capitolo di Star Fox, a confermare la voce, come riporta sul suo blog, è l'insider Emily Rogers le cui rivelazione sono notoriamente piuttosto veritiere.Emily Rogers nel suo lungo post sul blog ripercorre la storia dietro questa voce di corridoio, e possiamo leggere come questa indiscrezione sia in circolo già da febbraio. Nessuno l'avrebbe riportata per un misto di incredulità e di timore ...

Un nuovo capitolo di Star Fox in arrivo? : Secondo alcune indiscrezione trapelate dalla rete, sembrerebbe proprio che i ragazzi di Retro Metroid Studios siano alle prese con un titolo spin off della saga di Star Fox.Le indiscrezioni sono apparse online in questo fine settimana su Reddit e 4chan, e sono state inoltre riportate su testate online e blog del settore, riporta Eurogamer.Il progetto sembrerebbe essere un racing game, come riporta l'utente Reddit DasVergeben, inoltre dovrebbe ...

Un nuovo capitolo di Star Fox in arrivo? : Secondo alcune indiscrezione trapelate dalla rete, sembrerebbe proprio che i ragazzi di Retro Metroid Studios siano alle prese con un titolo spin off della saga di Star Fox.Le indiscrezioni sono apparse online in questo fine settimana su Reddit e 4chan, e sono state inoltre riportate su testate online e blog del settore, riporta Eurogamer.Il progetto sembrerebbe essere un racing game, come riporta l'utente Reddit DasVergeben, inoltre dovrebbe ...

Lylat System : Il nuovo Star Fox Open World : Secondo dei rumors circolati sulla rete in queste ultime ore , Nintendo ha in serbo grandi sorprese per l’E3 2018, evento nel quale presenterà ufficialmente sia Donkey Kong Country Wooden Fury, ultimo capitolo della trilogia con uscita fissata per la fine del 2019, che uno Star Fox Open World chiamato Lylat System, quest’ultimo previsto per la fine dell’anno. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad ...

Giuliani a Fox News : Trump ha pagato di tasca sua il silenzio della pornoStar : Secondo l'avvocato il presidente avrebbe rimborsato a Michael Cohen i 130mila dollari dati a Stormy Daniels per tacere