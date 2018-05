agi

: RT @Agenzia_Italia: Staffetta? Attenti a quei due: il #Quirinale non sopporta il potere diviso a metà - TriggianiFlavia : RT @Agenzia_Italia: Staffetta? Attenti a quei due: il #Quirinale non sopporta il potere diviso a metà - Agenzia_Italia : Staffetta? Attenti a quei due: il #Quirinale non sopporta il potere diviso a metà - iveripatrioti : @a_meluzzi La staffetta no, meglio che scelgano un premier politico … Ma i media stiano attenti perché più attaccan… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Una poltrona per due: come ci si sta? Uno per volta, naturalmente. Basta avere pazienza, lungimiranza e tanta, tanta fortuna. Quella necessaria ad allearsi con chi non ti fa fuori prima del tempo. Il 2, del resto, è numero imperfetto, posto com’è tra l’1 ed il 3 che sono l’unità e la perfezione. Figlio di un dio minore, sull’Olimpo come in politica. Mai fidarsi troppo del 2, quando di mezzo c’è quella cosa al tempo stesso angelica e demoniaca che è il. Funziona, ma di rado. Più spesso è letale, soprattutto se c’è di mezzo il: colle eterno quanto è eterna Roma ma eternamente refrattario alle diarchie. Salvini e Di Maio sono avvertiti. I Gemelli vanno d’accordo, gli imperatori no È vero: sulla cima della salita di Montecavallo, come i plebei hanno ...