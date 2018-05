Spread su e giù | ma la situazione si stabilizza in attesa dell' accordo Su Mps botta e

A Milano giù le banche - Spread sale a 158. Petrolio al top dal 2014 : La Borsa di Milano prosegue all'insegna di continui cambi di passo, Europa invece positiva. Wall Street in calo con i tecnologici. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro torna sotto quota 1,18...

Milano giù con banche - lo Spread sale fino a 158. Petrolio al top dal 2014 : La Borsa di Milano gira in negativo dopo un tentativo di rimbalzo in avvio. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro torna sotto quota 1,18...

Spread in aumento - Borsa giù : primi effetti del Governo anti-euro : TeleBorsa, - La possibile alleanza di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle continua a tenere in apprensione la finanza italiana, in particolare il mercato del reddito fisso. Il rendimento del BTP ...

Spread in aumento - Borsa giù : primi effetti del Governo anti-euro : La possibile alleanza di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle continua a tenere in apprensione la finanza italiana, in particolare il mercato del reddito fisso. Il rendimento del BTP decennale si ...

Mercati in allarme per testo preliminare : Spread a 151 punti - giù Milano a -2 - 38% : L' allegerimento del debito italiano e l'exit strategy dall'euro che hanno innervosito i Mercati. Milano in chiusura cede il 2,38%, pesanti perdite tra i bancari mentre lo spread sfonda i 150 punti -

Mercati in allarme per testo preliminare : Spread a 151 punti - giù Milano a -2 - 38 : L' allegerimento del debito italiano e l'exit strategy dall'euro che hanno innervosito i Mercati. Milano in chiusura cede il 2,38%, pesanti perdite tra i bancari mentre lo spread sfonda i 150 punti -

Governo - Di Battista : “Berlusconi abbattuto dalla congiura dello Spread”. A M5s e Lega dice : “Pensate alla patria” : L’Huffington Post diffonde i contenuti della bozza del contratto tra Movimento 5 stelle e Lega. Piazza Affari sprofonda, crollando al -2,3 per cento (maglia nera in Europa). E Alessandro Di Battista punta il dito contro “i potenti senza volto” dei mercati. “Cercano di buttare giù un Governo non ancora nato”, scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Proprio come fece “la congiura dello ...

"Torna la congiura che colpì Silvio Ascoltate i bar e non i mercati" Boom Spread - Dibba all'attacco : "Sapete quel che penso di Berlusconi ma una cosa la voglio dire: l'ultimo governo Berlusconi, un governo per me pessimo, e' stato l'ultimo governo nato da un voto popolare. E piu' che gli scandali di B. e' stata la congiura dello spread ad averlo abbattuto". E' uno dei passaggi del post... Segui su affaritaliani.it

"Torna la congiura che colpì Silvio Ascoltate i bar e non i mercati" Boom dello Spread - Dibba all'attacco : "Sapete quel che penso di Berlusconi ma una cosa la voglio dire: l'ultimo governo Berlusconi, un governo per me pessimo, e' stato l'ultimo governo nato da un voto popolare. E piu' che gli scandali di B. e' stata la congiura dello spread ad averlo abbattuto". E' uno dei passaggi del post... Segui su affaritaliani.it

Lo Spread sfonda quota 150 - Borsa giù. Pesa il contratto M5S-Lega : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting. Parte piatta Wall Street...

Mercati in tensione per situazione politica : Spread in forte rialzo e Borsa giù : Il differenziale tra Btp e Bund sfiora i 150 punti, mentre la Borsa di Milano, al momento, segna la performance peggiore in Europa: -3% - Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni continua a ...

Mercati in tensione per situazione politica : Spread in rialzo e Borsa giù : Il differenziale tra Btp e Bund sfiora i 140 punti, mentre la Borsa di Milano, al momento, segna la performance peggiore in Europa - Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni continua a salire ...

Bozza accordo Lega-M5S - Spread in rialzo giù Piazza Affari e benzina a 1 - 6 euro Il commento - Se si scherza con il fuoco : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 0,75% in scia dell’incertezza politica. Sale lo spread e gli aumenti del petrolio fanno alzare anche i prezzi alla pompa

Spread in netto rialzo dopo la bozza di accordo Lega-M5S - giù Piazza Affari Il commento - Se si scherza con il fuoco : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 0,75% mentre il resto delle Borse europee e’ in cerca di direzione e si discosta poco dai livelli della vigilia