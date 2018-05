Spiega al suo fidanzato in 15 punti come aiutarla durante gli attacchi di ansia Una

“Al Bano e io? Va bene - lo dico…”. E vai - Romina Power finalmente parla. Sceglie Maurizio Costanzo come ‘confessore’ - per Spiegare finalmente cosa c’è tra lei e il padre dei suoi figli : Loredana Lecciso ha deciso di alzare i toni e Romina non è stata da meno. Ha scelto un salotto importante per parlare, quello del Maurizio Costanzo show. Le sue frasi, c’è da giurarci, faranno rodere il fegato parecchio l’ormai ex compagna di Al Bano ormai sempre più lontana dal cuore del cantante pugliese che ieri, intanto, ha ricevuto una nuova gioia, la figlia Cristel lo ha reso nonno. Romina Power, si diceva, ha usato parole ...

Ciclismo - Riccardo Riccò presenta il suo libro e Spiega : “Se non ti dopi - non vinci” : È stato uno dei protagonisti indiscussi del Ciclismo italiano negli ultimi anni. Prima in positivo, poi terribilmente in negativo, visto che il suo nome è legato a doppio filo al doping. Riccardo Riccò ha deciso di raccontarsi nella sua autobiografia, “Cuore di Cobra”, in uscita domani. “Racconto il Ciclismo e la verità. Non posso cambiare ciò che è stato ma almeno contribuire a cambiare ciò che sarà“, ha dichiarato lo ...

Rihanna : la cantante ha Spiegato com’è oggi il suo rapporto con Drake : Lui non ha mai nascosto il debole per Riri The post Rihanna: la cantante ha spiegato com’è oggi il suo rapporto con Drake appeared first on News Mtv Italia.

Alleanza Pd-M5S - Marcucci : “Di Maio ha detto bugie - io c’ero all’incontro con Fico. InSpiegabile il suo ottimismo” : L’esponente PD Andrea Marcucci a Omnibus (La7) svela alcuni retroscena dell’incontro della delegazione del suo partito con il Presidente della Camera Roberto Fico. “Avendo partecipato agli incontri non si è spiegato l’ottimismo di Fico e ha affermato che Di Maio ha detto delle bugie: lui è intervenuto non dopo l’intervista di Renzi in tv ma proprio dopo le dichiarazioni del presidente della ...

“-70 kg!”. Ma che ti è successo? Chef pluristellato e famoso per le sue forme morbide in 3 anni ha radicalmente cambiato il suo aspetto. E ora Spiega a tutti il suo segreto : Dieta iperproteica, detox o ipercalorica? Prima dell’estate tutti cercano di correre ai ripari per tornare in forma nel minor tempo possibile. Ci si affida a qualsiasi rimedio pur di dimagrire, si ascoltano consigli di persone inesperte o si confida in siti online. Ma è bene ricordare che 9 diete su 10 sono ‘last minute’: aggressive fin da subito per ottenere risultati immediati e seguite dal cosiddetto mantenimento, che ...

Perché Steam Spy ha dovuto chiudere i battenti? Ce lo Spiega il suo creatore - intervista : Qualche giorno fa, Valve ha aggiornato le impostazioni della privacy di Steam rendendo di fatto le librerie degli utenti non più pubbliche, almeno nelle impostazioni di default. Ciò significa, in parole povere, che ogni giocatore può decidere di rendere invisibili i titoli della sua collezione e quelli presenti nella sua wishlist, oltre ovviamente agli achievement sbloccati e alle ore passate su ogni gioco. Questa, a prima vista, sembra essere ...

“Lo ha lanciato dal settimo piano per punire il figlio”. Roma - è choc. La polizia interviene subito e l’uomo dà anche in escandescenze. Poi ha Spiegato tutto agli agenti - le sue parole sono agghiaccianti. È polemica per la decisione presa nei suoi confronti : La follia umana sembra non avere più limiti, ormai. E pensare che l’autore di questo folle gesto è un padre, quindi un uomo che dovrebbe dare sicurezza, esempio e educazione al figlio. Invece cosa ha fatto per punirlo? Ha lanciato Lilly, il piccolo Jack Russel del figlio, dal settimo piano del palazzo dove abitano per punirlo, e poi si è giustifica così con gli agenti giunti sul luogo: “Tutte ‘ste pagliacciate… È solo un ...

“Quello è un ufo!” - l’avvistamento choc in Italia. Due provincie a nord e una a sud : paura nei cieli dello stivale. “Cosa diavolo sono?” - si chiedono in tanti suoi social. E la Spiegazione degli esperti non tarda ad arrivare : Nell’universo ci sono miliardi di miliardi i pianeti non ancora esplorati. È per questo che sempre più frequentemente e man mano che la scienza aerospaziale fa qualche tipo di scoperta, la “fatidica” domanda prende sempre più importanza: c’è vita nello Spazio? Secondo il mondo del cinema e quello di internet non c’è dubbio. Come dimenticare quegli splendidi lungometraggi di Steven Spielberg come “Incontri ravvicinati del ...

“Il mio cane è posseduto”. Follia contro l’animale : convinta di una tesi assurda - ecco cosa fa la padrone al suo “amico” a quattro zampe. Un gesto sconsiderato - dettato da una motivazione ancor più inSpiegabile : Una scena di violenza inaudita, un gesto apparentemente sconsiderato e brutale dietro il quale si nasconde una realtà ancora più folle, fatta di fragilità e paranoie, di dolori mai superati che hanno spinto questa ragazza a macchiarsi di un crimine orribile. A raccontare la vicenda, che ha scioccato gli utenti sui social di tutto il mondo, è la Nbc. Protagonista una ragazza di 28 anni di nome Noel G. Moor, che vive nella città di ...

“Ecco perché ho lasciato l’Isola dei Famosi”. Zitti tutti - parla Franco Terlizzi : dopo tanti misteri - ecco finalmente arrivare la Spiegazione ufficiale del suo addio. “Cosa mi è successo durante il reality” : Ne hanno parlato un po’ tutti nel corso delle ultime ore, trasformandolo di fatto nell’argomento del momento per gli appassionati di reality show e dell’Isola dei Famosi in particolare. Difficile, d’altronde, rimanere indifferenti di fronte all’improvviso addio di uno dei concorrenti in gara a pochissime settimane dell’attesa finale, quella che decreterà il vincitore dell’edizione 2018 del ...

L'allenatore Spiega lo schema anche all'avversario e i suoi giocatori ridono : In Brasile, durante la semifinale del Campionato Cearense, il tecnico del Fortaleza Rogério Ceni convoca i suoi, ma nel gruppo spunta anche una "spia" del Floresta. 5 aprile 2018 Diventa fan di ...

Come funziona il modello di Cambridge Analytica - Spiegato dal suo creatore : (Foto: Pixabay/Pexels) Lo scandalo Cambridge Analytica ha travolto Facebook con conseguenze che ne hanno ridimensionato il ruolo in Borsa e hanno portato il dibattito – pubblico e interno – a un livello ampio di valutazione sulla privacy, la gestione dei dati e sul modello stesso dell’infrastruttura del social network. Ora che le esplosioni costanti delle prime settimane sono diradate, resta una domanda sul caso specifico che esula ...

M5S - Colle e consultazioni : come si muoverà Di Maio il giovane - Spiegato dal suo biografo : Chi si aspetta l’«inciucio», il governo di tutti, l’apertura a sorpresa a Forza Italia molto probabilmente resterà deluso: il candidato premier pentastellato la prossima settimana «chiederà a Mattarella il mandato esplorativo per la formazione del governo». Parola di Paolo Picone, suo concittadino che, in un libro, ne racconta la formazione umana e politica. Da quando era «uno smanettone bravo a imparare in fretta» a quando a Pomigliano, ...

“Ma che fa - è impazzita?”. Un volo infinito - giù dal sesto piano. A saltare lei - una modella bellissima e già famosa. Salva per miracolo - eccola Spiegare il motivo (assurdo) del suo gesto : Un volo assurdo, lunghissimo. E una caduta violenta, un impatto che ai testimoni aveva subito fatto pensare al peggio, convinti che nessun essere umano sarebbe mai potuto sopravvivere a un salto del genere. E invece la protagonista di questa incredibile storia, una ragazza bellissima e già famosa nonostante l’età, è riuscita a Salvarsi. A cadere nel vuoto lei, Ekaterina Stetsyuk, modella russa di 22 anni, ora in un letto di ospedale ...