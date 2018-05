Spadafora nel toto-ministri | malumori tra i 5 Stelle

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018) Roma, 17 mag. (AdnKronos) –nel Movimento 5per il possibile ingresso nel governo di Vincenzo. Tra gli eletti M5S, riferiscono fonti pentastellate, la nomina a ministro del braccio destro di Di Maio viene data quasi per certa. Ma l”upgrade’ dell’uomo che ha curato a lungo i rapporti istituzionali del capo politico grillino non sarebbe digerito da una parte della compagine parlamentare.da tempo è entrato nel ‘vortice’ del. Per lui si parla di un ruolo come sottosegretario alla presidenza del Consiglio ma il suo nome circola anche per altri incarichi, come ad esempio quello di ministro per i Rapporti con il Parlamento.Addirittura ieri, mentre le delegazioni di M5S e Lega erano riunite per limare il contratto di governo, circolavano rumors su una possibile entrata in scena del parlamentare afragolese ...