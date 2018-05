SoulCalibur 6 | un leak rivela la presenza di Yoshimitsu nel roster

eurogamer

(Di giovedì 17 maggio 2018) Sulla falsariga di quello che è accaduto precedentemente con Taki è oggi trapelato in rete il video di presentazione dedicato a, che sarà presente neldi6.Qui di seguito vi riportiamo il trailer in questione, apparso per poco tempo sul canale di PlayStation Europe per poi essere rimosso poco dopo. Tuttavia è alcuni utenti sono riusciti a scaricarlo e non hanno perso tempo a diffonderlo in rete.Come nei precedenti capitoli,6 vede due combattenti armati darsi battaglia, tra le novità in questo capitolo viene introdotto la Reversal Edge, ovvero una tecnica che permette di difendersi da un attacco e successivamente contrattaccare. Tornano inoltre le modalità online e la Versus mode.Read more…