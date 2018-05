Sorpasso azzardato a tram | fattorino di Just Eat perde gamba Foto

Sorpasso azzardato al tram - fattorino di 'Just eat' perde una gamba : Era un fattorino di ' Just eat' impegnato in una consegna il 28enne in sella allo scooter che questo pomeriggio ha perso una gamba a causa di un incidente con un tram in via Montegani, a Milano. ...

Milano - Sorpasso azzardato al tram : fattorino di 'Just eat' perde una gamba : Era un fattorino di ' Just eat' impegnato in una consegna il 28enne in sella allo scooter che questo pomeriggio ha perso una gamba a causa di un incidente con un tram in via Montegani, a Milano. ...

Milano - Sorpasso azzardato al tram : fattorino di 'Just eat' perde un piede : Era un fattorino di ' Just eat' impegnato in una consegna il 28enne in sella allo scooter che questo pomeriggio ha perso una gamba a causa di un incidente con un tram in via Montegani, a Milano. ...