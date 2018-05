Sony aggiorna alcune sue cuffie introducendo Google Assistant

I Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact - XZ Premium - X e X Compact ricevono l’aggiornamento di sicurezza di maggio : Sonyè uno dei produttori più attenti agli aggiornamenti mensili di sicurezza e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio dell'update con le patch di maggio L'articolo I Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium, X e X Compact ricevono l’aggiornamento di sicurezza di maggio proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ - XZs e X Performance nuovo aggiornamento firmware disponibile a maggio 2018 : Sony ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per gli smartphone Xperia XZ, XZs e X Performance basati su Android Oreo 8.0: ecco la principale novità.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Sony Xperia XZ, o Xperia XZs o Xperia X Performance che nelle ultime ore l'azienda giapponese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.

God of War : gli sviluppatori di Sony Santa Monica al lavoro su una serie di aggiornamenti : God of War, sin dal lancio, ha ricevuto varie patch correttive come saprete, Sony Santa Monica ha pubblicato alcuni update per perfezionare e rendere sempre più stabile l'apprezzata esclusiva PS4 (avete già letto la nostra guida?).Il supporto in seguito all'uscita di God of War, fino ad ora, è stato notevole e, più avanti, è previsto un update più corposo che introdurrà la Photo Mode. Ora, attraverso l'account Twitter, Sony Santa Monica ha ...

Sony e Microsoft continueranno a sviluppare console "aggiornate" invece che hardware del tutto nuovi : Tra qualche anno vedremo PlayStation 5, o una Xbox, completamente nuove? Molto probabilmente sì, ma c'è anche chi pensa il contrario e crede che la strategia di Sony e Microsoft, adottata con PS4 Pro e Xbox One X, sarà destinata a ripetersi in futuro: i due colossi potrebbero, dunque, continuare a sviluppare console "aggiornate" senza interruzioni generazionali come accadeva in passato.Questo è quello che pensa Collin Moore di Holospark, studio ...

I Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact ricevono l'aggiornamento di sicurezza di aprile : Sony ha dato il via al rilascio del primo aggiornamento firmware per i suoi nuovi top di gamma, i Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Ecco le novità

Aggiornamenti in roll out per HTC U11 Life - Sony Xperia L2 - Lenovo Moto Z - NVIDIA SHIELD Tablet - Nokia 3 - Xiaomi Mi A1 - Samsung Galaxy A5 (2016) - A8 (2018) - S8 e S8 Plus : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per HTC U11 Life, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

Sony rilascia l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Xperia XA1 - XA1 Plus e XA1 Ultra : Sony ha finalmente cominciato a rilasciare in Europa l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Xperia XA1, Xperia XA1 Plus e Xperia XA1 Ultra. Allora siete curiosi di sapere in dettaglio quali sono le novità introdotte dall'update?

Samsung Galaxy J7 (2017) - BlackBerry DTEK60 - Sony Xperia XZ - XZs e X Performance si aggiornano : ecco le novità : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per Samsung Galaxy J7 (2017), BlackBerry DTEK60, Sony Xperia XZ, XZs e X Performance. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? A sorpresa BlackBerry DTEK60 ha ricevuto le patch di aprile!