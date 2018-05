Soggetto colpito da informativa antimafia non riceve risarcimento del danno

leggioggi

(Di giovedì 17 maggio 2018) SOMMARIO: 1. La controversia; 2. Interdittivadel: la posizione della Plenaria; 3. Focus: principi di diritto. Cons. St., Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 8 – Pres. Pajno, Est. Forlenza – Nabav Costruzioni Srl c. Comune di Torraca. La controversia La società Nabav, partecipante ad una gara di appalto indetta dal Comune di Torraca, aveva ottenuto, all’esito di un complesso contenzioso, una favorevole pronuncia risarcitoria per danni per l’illegittima mancata aggiudicazione dell’appalto relativo all’esecuzione di lavori di bonifica di un costone roccioso. La parte vittoriosa ricorreva, quindi, affinchè venisse disposta l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 644 dell’11 febbraio 2014, con la quale è stata pronunciata la condanna del Comune di Torraca a corrispondere alla predetta società la somma di euro 123.005,03, oltre ...