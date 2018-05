Smog | Legambiente | “Il deferimento dell’Italia non è una sorpresa”

Smog - Legambiente : “Servono misure mirate - stop ai diesel in Lombardia entro il 2025” : “L’emergenza Smog italiana non conosce stagionalità, almeno a Bruxelles, dove è riunita la Commissione europea sulle procedure di infrazione per la qualità dell’aria, che vedono coinvolti 9 Paesi dell’Unione, tra cui anche l’Italia. L’ultimatum della Commissione al nostro Paese ha portato il Ministro dell’Ambiente Galletti a fornire aggiornamenti sulle misure pianificate in materia di inquinamento ...

Smog - l’allarme di Legambiente : “Emergenza cronica in Veneto” : “Aria sempre più irrespirabile in Veneto. Nel 2017 sei capoluoghi di provincia del Veneto si confermano fuorilegge con livelli di Pm10 alle stelle: Padova 102, Venezia 94, Vicenza 90, Treviso 83, Rovigo 80, Verona 73; si salva solo Belluno con 18 gg di sforamento. Situazione critica in tutta la Pianura Padana e in tutto il territorio veneto dove non si registra alcun accenno a miglioramenti, con la Regione Veneto che abbandona nei fatti la ...

