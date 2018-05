Smog | Italia deferita alla corte UE | Greenpeace | “urgente rivoluzionare la mobilità”

Smog : l’UE deferisce l’Italia alla Corte di Giustizia per l’inquinamento da PM10 : La Commissione Europea ha deferito alla Corte di Giustizia l’Italia, insieme alla Romania e all’Ungheria, a causa dei “persistenti elevati livelli” di PM10, e la Francia, la Germania e il Regno Unito per il mancato rispetto dei limiti relativi al biossido di azoto. Per quanto riguarda l’Italia, in 28 zone (tra cui le regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Lazio), i limiti giornalieri di legge relativi al particolato ...

Smog - rifiuti radioattivi e Xylella : l'Italia ora rischia multe per miliardi : La Commissione europea trascina l'Italia davanti la Corte di giustizia dell'Ue per non aver risolto la questione della Xylella fastidiosa, il batterio ritenuto responsabile del disseccamento degli ulivi che...

Italia deferita alla Corte Ue per Smog - xylella e rifiuti radioattivi : Italia deferita alla Corte Ue per smog,xylella e rifiuti radioattivi Italia deferita alla Corte Ue per smog,xylella e rifiuti radioattivi Continua a leggere L'articolo Italia deferita alla Corte Ue per smog,xylella e rifiuti radioattivi proviene da NewsGo.

Smog - Coldiretti : “L’Italia soffoca con solo 31 mq di verde a testa” : Con appena 31 metri quadrati di verde urbano a testa le città italiane non riescono a rompere l’assedio dello Smog, con valori sotto la media per le metropoli come i 22 metri quadrati di Torino, i 17,9 di Milano e i 13,6 di Napoli. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat in relazione al fatto che, insieme ad altri Paesi, l’Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia Ue per aver violato le norme europee antiSmog, in ...

Smog - rifiuti radioattivi e Xylella : l'Italia ora rischia multe per miliardi : La Commissione europea trascina l'Italia davanti la Corte di giustizia dell'Ue per non aver risolto la questione della Xylella fastidiosa, il batterio ritenuto responsabile del disseccamento degli ulivi che sta causando una...

Xylella - Italia deferita alla Corte di Giustizia Ue/ Sanzionati anche per Smog Pm10 e rifiuti radioattivi : Xylella, Italia deferita alla Corte di Giustizia Ue: Sanzionati dall'Europa anche per smog Pm10 e rifiuti radioattivi. "Mancati interventi": la stangata per errori e ostruzioni (Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:29:00 GMT)

Smog - rifiuti radioattivi e Xylella : l'Italia ora rischia multe da miliardi : La Commissione europea trascina l'Italia davanti la Corte di giustizia dell'Ue per non aver risolto la questione della Xylella fastidiosa, il batterio ritenuto responsabile del disseccamento degli ulivi che sta causando una...

Smog : Italia verso il deferimento alla Corte Ue per l’inquinamento da PM10 : L’Italia, insieme ad altri Paesi europei, si appresta ad essere deferita alla Corte di Giustizia dell’Ue nell’ambito della procedura di infrazione in corso per l’inquinamento atmosferico da PM10. A quanto si apprende, la procedura per l’inquinamento da NO2, il biossido di azoto, non dovrebbe invece aggravarsi, pur restando aperta. Il commissario europeo all’Ambiente Karmenu Vella aveva avvertito, a fine ...

Smog - Italia deferita Corte Ue per Pm10 : 18.10 La Commissione Ue ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per aver violato le norme europee antiSmog: avrebbe ripetutamente superato i limiti Ue per il particolato Pm10. Il nostro Paese finisce davanti alla Corte anche per i rifiuti radioattivi: non è stata assicurata la piena conformità alla direttiva in materia. L'Italia è stata inoltre deferita alla Corte per non aver applicato le misure Ue contro la diffusione del ...

Ue - Italia deferita alla Corte di giustizia per la Xylella e il Pm10 : ‘Ulivi andavano abbattuti. Livelli di Smog violati più volte’ : L’Italia finisce davanti alla Corte di giustizia europea per non aver applicato pienamente le misure imposte da Bruxelles sulla Xylella e anche per aver violato le norme antismog. L’Unione Europea aveva infatti chiesto a Roma di procedere con l’abbattimento degli ulivi malati così da impedire la diffusione nel territorio dell’Unione del batterio killer. Per quanto riguarda lo smog, invece, la decisione della Commissione ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Italia deferita da Corte Europea per Smog; Ue striglia Roma sui migranti : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Italia deferita da Ue per Smog e richiamata anche per il caso migranti. "Atteggiamenti deplorevoli", l'attacco della Corte Europea (8 maggio 2018).(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:05:00 GMT)

Smog : la Commissione UE pronta a deferire l’Italia alla Corte di Giustizia : Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Ungheria e Romania la prossima settimana potrebbero essere deferiti alla Corte di Giustizia per aver violato le norme europee antiSmog. La decisione, secondo quanto apprende l’ANSA, potrebbe essere adottata mercoledì prossimo per essere annunciata giovedì 17 maggio. La Commissione sarebbe pronta a deferire alla Corte sei dei nove paesi convocati a Bruxelles alla fine di gennaio 2018 a causa delle ...

Smog : Ue pronta deferire Italia a Corte : ANSA, - BRUXELLES, 8 MAG - La settimana prossima l'Italia e altri cinque Paesi, tra cui Germania, Francia e Gran Bretagna, potrebbero essere deferiti alla Corte di Giustizia Ue per aver violato le ...

Smog : la Commissione UE pronta a deferire l’Italia a Corte di Giustizia : Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Ungheria e Romania la prossima settimana potrebbero essere deferiti alla Corte di Giustizia per aver violato le norme europee antiSmog. La decisione, secondo quanto apprende l’ANSA, potrebbe essere adottata mercoledì prossimo per essere annunciata giovedì 17 maggio. La Commissione sarebbe pronta a deferire in Corte sei dei nove paesi convocati a Bruxelles alla fine di gennaio 2018 a causa delle ...