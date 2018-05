Smartphone Cannibale | come ti mangio il business

viktec

(Di giovedì 17 maggio 2018)Loè uno strumento che tutti noi possediamo e che ormai fa parte integrante della nostra quotidianità. Si stima che il tempo che gli italiani trascorrono “incollati” allo schermo del proprioè di circa 45 ore al mese. Se ci fermiamo un attimo a riflettere attentamente, infatti, ci rendiamo conto di quanto ha cambiato la nostra vita ed anche la società nel suo complesso. Per la stragrande maggioranza delle persone, ad esempio, loè uno dei primi oggetti che si utilizza al mattino e una delle ultime cose che si guarda la sera prima di andare a dormire. Nei momenti di pausa, inoltre, quasi tutti utilizziamo loper compiere varie attività,ad esempio giocare, controllare le mail, andare sui social network, messaggiare, etc. Molte attività che prima facevamo in altro modo,navigare su Internet oppure fare dei ...