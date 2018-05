Sindaco San Lorenzello | “Festa della Juventus in centro? No | sono liquame”

Il Sindaco di San Michele Salentino : "No all'utilizzo dei pesticidi per sconfiggere la xylella" : ... ha generato molte polemiche nel mondo agricolo. Ma non solo, anche nelle associazioni di categoria, fra gli ambientalisti. A schierarsi contro la legge ad hoc anche la sezione leccese della Lega ...

‘Ndrangheta - per fare il Sindaco a San Luca non serve un eroe. Ma uno che sa vivere onestamente : A San Luca, paese nel cuore dell’Aspromonte impenetrabile, vivono quasi quattromila persone. Ma non c’è un sindaco, perché dal 2013 nessuno si vuole candidare. Chi si reca per la prima volta a San Luca rimane colpito dall’architettura delle case incompiute all’esterno, dalle donne con i capelli bianchi vestite di nero sedute sugli scalini davanti al portone d’ingresso. È stupefacente il silenzio per le vie al passaggio di un “forestiero”, che ...

‘Ndrangheta - viaggio a San Luca : nessun candidato Sindaco dopo 5 anni. “Inutile - siamo in una tonnara e noi siamo i tonni” : Il 10 giugno a San Luca non si voterà. Nel comune in provincia di Reggio Calabria, dopo cinque anni di commissariamento, non è stata depositata nessuna lista. Sabato alle 12, infatti, è scaduto il termine per la presentazione di liste e candidati ma, a parte gli impiegati comunali, nel palazzo dell’ente non c’era nessuno. I modelli per le elezioni sono rimasti lì, così come i plichi per confezionare gli elenchi dei candidati che dovevano essere ...

Sindaco San Lorenzo replica alla Gullì : È chiaro che San Lorenzo non è un paese del terzo mondo, così come descritto dal viceSindaco. Tengo a precisare inoltre che per ogni frazione ho scelto un rappresentante. E' evidente che è proprio la ...

Brindisi- San Pietro/L'Avv. Alessandra Cursi candidata Sindaco : oggi la presentazione : Una riserva, la sua, sciolta negli ultimi giorni dopo un'attenta riflessione, ispirata dal desiderio di volersi "prestare" alla politica, per offrire un impegno concreto per l'adozione di un modello ...

Sorrento - il Sindaco vieta le nozze gay nel chiostro di San Francesco. Ma l'area è statale : Il Comune di Sorrento nega a una coppia gay la celebrazione del rito nel suggestivo chiostro di San Francesco, di proprietà municipale, dove ogni anno si svolgono in media 200 matrimoni...

Sorrento - il Sindaco dice no a matrimonio gay nel chiostro di San Francesco : Il comune di Sorrento ha negato a una coppia di omosessuali di sposarsi nel chiostro di San Francesco, perché, seppur di proprietà del Comune, il luogo è attiguo alla chiesa.Vincenzo D'Andrea, di origini napoletane, ma residente a Roma da anni, aveva deciso di tornare in Campania per celebrare il suo matrimonio con il compagno Heriberto Vasquez Ciro, detto Beto. All'Hffington Post ha raccontato la sofferenza e l'amarezza, per"la discriminazione ...

Torino - piazza San Carlo : verso l'archiviazione del prefetto - l'indagine continua per il Sindaco Appendino e l'ex questore : Nuove carte sono state depositate dalla procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo durante la finale di Champions fra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017: una donna ...