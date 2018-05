Si presenta dalla polizia ubriaco | patente sospesa e multa di 500 euro

WHITNEY HOUSTON ABUSATA DALLA CUGINA/ La verità nascosta nel docufilm presentato a Cannes : In un documentario presentato in questi giorni al festival del Cinema di Cannes, la zia della scomparsa WHITNEY HOUSTON rivela che la cantante venne ABUSATA DALLA CUGINA quando era piccola(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:00:00 GMT)

Fabrizio Frizzi/ Carlotta Mantovan è dimagrita : la moglie segnata dalla morte del presentatore : Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan dimagrita: la moglie del conduttore segnata dalla sua morte. La donna fotografata dopo la tragica scomparsa dell'amatissimo personaggio televisivo.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 21:16:00 GMT)

“Oh!”. Arisa? Mai vista così diversa. Cambio look : via la parrucca dalla folta e lunga chioma. Ecco come si è presentata la cantante (lasciando senza fiato i fan) : Arisa ha spesso abituato i suoi fan a continui cambi di look. L’abbiamo vista rasata, con il caschetto in versione mora e più chiara, bionda platino, con la frangetta, la riga in mezzo, da una parte. Con le parrucche lunghe e lisce in versione super sexy, con le extension o in versione ”naturale”. Con la consueta ironia che la contraddistingue, Arisa ha voluto scherzare ancora una volta sui suoi capelli. “Il ...

Concerti e spettacoli nei luoghi colpiti da terremoto : presentata la manifestazione 'Voci dalla Terra' : Il progetto 'Voci dalla Terra', sostenuto dal Mibact e dalla Regione Umbria è stato pensato come un omaggio alla Terra martoriata dal Sisma ma al contempo come un appello per il Pianeta. Un momento di ...

Alessandro Barbano presenta «Troppi diritti. L'Italia tradita dalla libertà» : Si tratta di un virus che ha infiltrato il discorso pubblico e da decenni blocca ogni tentativo della politica e della società di riscattarsi. Certo, in passato i diritti individuali sono stati il ...

OnePlus 6 è protagonista di nuovi render colorati a poche settimane dalla presentazione : Sembra che quest'anno OnePlus rilascerà il proprio top di gamma con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto accaduto negli scorsi anni, come testimonia la mancata disponibilità di OnePlus 5T sul sito ufficiale. L'articolo OnePlus 6 è protagonista di nuovi render colorati a poche settimane dalla presentazione proviene da TuttoAndroid.

EA presenta Project Pica Pica - tech demo realizzata dalla divisione SEED : Nel corso dell'E3 2017 Electronic Arts aveva annunciato al grande pubblico la fondazione della divisione SEED, Search for Extraordinary Experiences Division, che recentemente a presentato il suo primo lavoro nell'ambito della GDC 2018 di San Francisco, l'interessante tech demo Project Pica Pica.Come riporta Eurogamer.net, Project Pica Pica non è altro che un prototipo di una tech demo, che mostra agli spettatori gli incredibili risultati ...

Dalla Valganna al Pirellone - sarà Giacomo Cosentino a rappresentare l'Alto Varesotto : Del resto sono anni che mi occupo di politica in provincia e nell'Alto Varesotto attraverso la rete di 'Orizzonte Ideale'. Ti aspettavi questo bel risultato? Ovviamente, come immagino sia stato per ...

RON/ Uscito l’album tributo a Lucio Dalla : "Così ho cercato di rappresentare la sua storia" (Che tempo che fa) : Il cantautore Ron, ospite questa sera a Che tempo che fa, lo scorso 2 marzo ha pubblicato Lucio!, l’album tributo all’indimenticato artista bolognese Lucio Dalla.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 08:58:00 GMT)