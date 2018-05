' Si muore tutti democristiani' | il Terzo Segreto di Satira arriva al cinema

muore a 17 anni mentre gioca la partita di calcetto : inutili tutti soccorsi : Si è accasciato sul terreno davanti ai suoi compagni di squadra, morendo pochi minuti dopo. Una tragica domenica quella vissuta tra le palazzine di via Curzio Malaparte, nel quartiere di...

"Si muore tutti democristiani" - satira sui dilemmi dei comunisti moderni : 'Si muore tutti democristiani' è un'opera prima che intrattiene in maniera intelligente, ritraendo con spassoso disincanto l'attuale situazione di chi da giovanissimo sposava certi ideali e poi, una ...

118 non le crede : muore 22enne/ Francia - Naomi Musenga deceduta per emorragia interna "tutti dobbiamo morire" : Francia, 118 non le crede: muore 22enne. La tragica fine di Naomi Musenga, giovane mamma deceduta per una grave emorragia interna con l'operatore che ha rifiutato di inviare un'ambulanza(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:25:00 GMT)

AUTISTA SCUOLABUS EROE : INFARTO ALLA GUIDA - SALVA I BIMBI POI muore/ Ultime notizie : illesi tutti i ragazzini : Fasano, AUTISTA SCUOLABUS EROE: SALVA BIMBI poi MUORE, INFARTO fatale per Sante Quaranta. Le Ultime notizie: alunni illesi, l'uomo è invece deceduto durante la corsa in ospedale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 21:27:00 GMT)

VALENTINA LODOVINI/ Pronta a tornare al cinema con il film "Si muore tutti democristiani" (Che tempo che fa) : VALENTINA LODOVINI si prepara a ritornare al cinema grazie al film Si muore tutti democristiani. L'attrice oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:42:00 GMT)

“Non ce l’ha fatta!”. Discoteca choc - il dj italiano muore in console. Mentre seguiva la sua passione - se n’è andato sotto gli occhi di tutti. Dal divertimento al dolore in un attimo : “Fino a ieri pomeriggio ci siamo salutati al solito nostro con le battutine e ora a pensare che sei andato tra gli angeli in cielo mi lascia senza parole. Ora animerai il paradiso con la tua allegria e spontaneità”. Solo una delle tante frasi lasciate sulla sua bacheca Facebook. Una morte improvvisa e un dolore lancinante. Strappato alla sua famiglia Mentre faceva ciò che amava, Mentre in consolle metteva dischi. Così è morto ...

Truffata dal guaritore - si dà fuoco e muore a Poggibonsi. Aveva speso tutti i risparmi per "curare" il marito : La donna di 62 anni che si è suicidata a Poggibonsi (Siena) dandosi fuoco con alcol etilico Aveva speso tutti i risparmi, centinaia di migliaia di euro, pagando un finto guaritore nella convinzione di poter curare il marito malato.È quanto emerge al momento dalle indagini dei carabinieri che ora stanno cercando di individuare il santone, uno straniero, e anche la setta che sembrerebbe riunita intorno a lui e che avrebbe esponenti ...

«Si muore tutti democristiani» - il trailer del Terzo Segreto di Satira in antprima : Si muore tutti democristiani, primo film girato dai ragazzi de Il Terzo Segreto di Satira, è uno spaccato, triste e realistico, dell’Italia. Di un Paese che non è colto nella sua totalità e complessità, ma nella sola particolarità del rapporto con l’arte. Sfoglia gallery Stefano (Marco Ripoldi), Fabrizio (Massimiliano Loizzi) ed Enrico (Walter Leonardi), protagonista della pellicola, in sala dal 10 maggio, hanno ...

Italia - si muore meno per tumori e malattie croniche. Ma non vale per tutti : (Foto: Pixabay) In Italia aumenta l’aspettativa di vita e si muore meno per tumori e malattie croniche. Ma non al Sud, per cui si riconfermano le differenze, in termini di salute, prevenzione e servizi, fra l’Italia settentrionale e il meridionale. Questa la fotografia del rapporto Osservasalute 2017, che anche quest’anno mette in luce punti di forza e criticità della salute degli Italiani e del Servizio sanitario nazionale. Il ...

Si muore tutti democristiani - il primo film del Terzo segreto di satira : Gli youtuber al cinema possono funzionare. È il primo pensiero che salta in mente appena ci sia alza dalla poltroncina della sala cinematografica dopo i titoli di coda di Si muore tutti democristiani, il primo film del gruppo Il Terzo segreto di satira. Far ridere sul web non è come far ridere al cinema. Cambia il media, cambia il linguaggio e quindi bisogna reinventarsi e in qualche modo cambiare e lo fa grazie anche all’appoggio di Ugo ...

Incendio nel milanese - muore un Vigile del Fuoco : il suo “spirito di abnegazione e l’impegno civile un esempio per tutti” : Paolo Festa è Vigile del Fuoco effettivo e sindaco di Pieve Emanuele, la cittadina dove era pompiere volontario Pinuccio La Vigna, morto ieri spegnendo un Incendio a San Donato. “Conosco tutti i ragazzi del distaccamento – ha detto all’ANSA – e sono andato a parlare con loro. C’e’ una sensazione di disagio forte ma anche tanta voglia di andare avanti. Ragazzi che erano li’ in servizio ieri li ho trovati ...