Show dell' olandese Franke | l' Aquila vince e vola sul 2-1

Spuntano le foto dei sexy Show della ex compagna di Boldi : Dopo la fine della storia d'amore tra Massimo Boldi e Loredana De Nardis, stanno saltando diversi altarini. Prima, Loredana è stata pizzicata in compagnia di un imprenditore toscano con il quale ...

Justine Mattera - al Giro d'Italia arriva la Showgirl : prima della gara - come si rilassa : Al Giro d'Italia c'è anche la showgirl Justine Mattera , testimonial di uno sponsor che accompagna la carovana rosa. E nel bel mezzo della gara, Justine ha approfittato di un momento di relax per ...

"Con Roberto Mancini una notte indimenticabile" : la bomba della Showgirl : E' un Roberto Mancini decisamente inedito quello descritto da Lory Del Santo a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1. La showgirl ha svelato di aver conosciuto molto bene l'ex allenatore dello...

Volvo Show - grazie agli Sport Utility della serie XC un successo tutto svedese : CATANIA - In Italia, quando si parla degli svedesi, il pensiero corre veloce all'exploit della loro nazionale di calcio, che ha eliminato l'Italia dai Mondiali lasciandoci...

13/05/2018 - Cooking Show - anche gli studenti dell'alberghiero alla finale : ... Domenico Guzzini in rappresentanza di F.lli Guzzini, Graziano Ricciardi e Roberta Falconi titolari di Stacchiotti e Ricciardi, Attilio Stacchiotti di "Da Capità Mondo Casa", Christian Martarelli ...

Paolo Bonolis in ospedale dal figlio malato di Elena Santarelli/ Il calvario della Showgirl da 5 mesi : Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli e dal piccolo Giacomo, alle prese con le cure per sconfiggere la grave malattia che lo ha colpito. Il messaggio si Sonia Bruganelli.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:19:00 GMT)

I boss della mafia Messina Denaro e Graviano in platea al Costanzo Show nel 1992 preparavano l'attentato : Un'intercettazione nel carcere di Ascoli Piceno in cui è rinchiuso Giuseppe Graviano, mafioso condannato per le stragi degli anni '92-'93, avrebbe rivelato un importante novità sull'attentato ai danni di Maurizio Costanzo, avvenuto in via Fauro a Roma nella notte del 14 Maggio del 1993. Come svela il Fatto Quotidiano Graviano avrebbe detto:"Nel 1992 a Roma quando c'era Falcone al Costanzo show dove si sedeva, c'erano otto persone. ...

Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli/ L'affetto della Showgirl : "Hai un cuore grande" : Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli: la showgirl lo ringrazia pubblicamente sui social e gli dedica parole di vero affetto per il suo gesto.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 20:58:00 GMT)

Alla Fiera di Forlì arriva il primo evento dedicato a modellismo - hobby & model Show : Navimodellismo: 250 mq di vasca che ospiterà evoluzioni e spettacoli di modelli navali con battaglia di galeoni e sottomarini, grandi navi passeggeri, Flotta ITALERI , con modelli derivati da Kit ...

Nina Moric perdona Luigi Favoloso? Le ultime dichiarazioni della Showgirl : Nina Moric: è davvero finita con Luigi Favoloso? Le ultime dichiarazioni della showgirl Con la sua partecipazione al Grande Fratello Luigi Favoloso ha inevitabilmente riacceso i riflettori su di lui e sulla sua relazione con Nina Moric. Con la modella croata infatti il concorrente del GF è stato fidanzato per ben 4 anni anche se, […] L'articolo Nina Moric perdona Luigi Favoloso? Le ultime dichiarazioni della showgirl proviene da Gossip e ...

“Ma che dici?!”. Alba Parietti - super gaffe in diretta. La cantonata della Showgirl è già un tormentone in rete : Sbagliare è umano, perseverare diabolico. Così avranno pensato i molti telespettatori che nei giorni scorsi hanno assistito all’intervista di Alba Parietti in onda su Rai 3. A rincarare la dose c’ha pensato poi Striscia la Notizia che ha provveduto a recuperare il filmato per farne un servizio in cui la povera Alba viene messa simpaticamente alla berlina. Tutto è successo durante l’ultima puntata de Le parole della settimana, il programma ...

Met Gala 2018 - le star dello Showbiz tra alta moda e religione : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T11:07:55+00:00 ROMA – star, look eccentrici, sensualità e dress code religioso. Questi i tratti distintivi del Met Gala 2018, l’annuale festa di beneficenza del Metropolitan Museum di New York nonché uno degli eventi più attesi dell’anno. Ideato dalla direttrice di Vogue America, Anna Wintour, il party ha fatto da scenario alla vena glamour delle […]

Il diluvio e lo Show saltato dopo due minuti. Il ricordo della Ricciarelli : "Tutti i vertici Rai erano in vacanza" : Nemmeno due minuti di diretta per quello che è ancora oggi lo spettacolo più breve della televisione italiana.15 luglio del 2000 e Mara e Katia verso Oriente, in onda da Lecce, venne interrotto dal diluvio alle 20.52, pochi istanti dopo i saluti di rito di Mara Venier e Katia Ricciarelli.prosegui la letturaIl diluvio e lo show saltato dopo due minuti. Il ricordo della Ricciarelli: "Tutti i vertici Rai erano in vacanza" pubblicato su ...

“L’ultima foto di Giacomo”. Il coraggio di Elena Santarelli. La Showgirl è nel periodo più drammatico della sua vita. Costantemente dà notizie sulla salute del suo Jack e adesso è arrivata anche questa : È un momento veramente difficile per Elena Santarelli. L’amata showgirl sta infatti vivendo un periodo complesso in famiglia. Nel 2010 è nato Giacomo, mentre tra anni fa è arrivata anche la piccola Greta. Elena ha sempre condiviso su Instagram tutti i suoi pensieri con i suoi follower, che sono ben un milione e trecento mila, fino al racconto della malattia di Jack. Il bambino di quasi 9 anni è affetto da una grave malattia scoperta a ...